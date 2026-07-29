ГУП РК Вода Крыма и Крымэнерго подали электричество на насосные станции в Керчи

В Керчи восстанавливают систему водоснабжения после сбоя. Специалисты ГУП РК "Вода Крыма" и "Крымэнерго" уже подали электричество на основные насосные станции.
Сейчас коммунальщики заполняют трубы и запускают оборудование. Давление в системе поднимают медленно — это нужно, чтобы избежать гидроударов и новых поломок при запуске инфраструктуры.
Пока вода не вернулась во все краны, жителям города помогают водовозки. В Керчь отправят более десяти машин. График их движения готовит местный водоканал.
"Уточнить адреса водовозок или оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской: +7 (978) 097-47-79", — сообщили в службах города.
Власти просят горожан не доверять слухам и следить за обновлениями в официальных каналах информации.
|Мера поддержки
|Детали
|Подвоз воды
|Более 10 водовозок в городе
|Связь с диспетчером
|+7 (978) 097-47-79
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