В Рязанской области создают образовательный кластер для транспортных специалистов

В Рязанской области создают образовательный кластер для подготовки транспортных специалистов. Площадкой станет Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго, где сейчас оборудуют восемь учебно-производственных зон с современным оснащением. На новые программы набрали более 1700 студентов.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик работает в сервисе

Проект реализуют в рамках федерального "Профессионалитета". Главная цель — сократить разрыв между теорией в аудиториях и реальной работой в сервисе или депо. Большую часть времени студенты проведут на практике, а программы обучения разрабатывают вместе с работодателями.

Кто участвует в проекте

В состав кластера объединили техникумы и колледжи из разных городов области, чтобы создать единую систему подготовки кадров для регионального транспорта.

Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго (база);

Рязанский колледж электроники;

Рязанский железнодорожный колледж;

Рязанский многопрофильный колледж;

Спасский политехнический техникум;

Скопинский электротехнический колледж;

Касимовский нефтегазовый колледж;

Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета.

Работодателями выступили АО "Рязаньавтодор", МУП "Управление рязанского троллейбуса", ООО "Автогазсервис-62" и ООО "Компания "Автоимпорт". Компании не только предоставляют площадки для стажировок, но и гарантируют выпускникам трудоустройство.

Кого будут учить

Программы сфокусированы на самых востребованных специальностях в сфере перевозок и обслуживания транспорта. Обучение пройдут по следующим направлениям:

Направление подготовки Суть профессии Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Технический сервис и диагностика авто Организация перевозок и управление на транспорте Логистика и администрирование транспортных потоков Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики Работа с электрикой троллейбусов, трамваев и поездов Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Комплексный ремонт транспортных средств

Для жителей Рязани, Скопина, Спас-Клепиков и Касимова это означает возможность получить профессию, которая гарантирует рабочее место в родном регионе без необходимости переезда.

Новый кластер дополнит уже существующую сеть профессионального образования области. Сейчас в Рязанской области работают четыре подобных объединения: "Машиностроение", "Туризм и сфера услуг", "Агрокластер" и "Радиоэлектроника". В них обучаются около 9 тысяч студентов при поддержке более чем 30 предприятий.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова