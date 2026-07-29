В Рязанской области создают образовательный кластер для транспортных специалистов

В Рязанской области создают образовательный кластер для подготовки транспортных специалистов. Площадкой станет Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго, где сейчас оборудуют восемь учебно-производственных зон с современным оснащением. На новые программы набрали более 1700 студентов.
Проект реализуют в рамках федерального "Профессионалитета". Главная цель — сократить разрыв между теорией в аудиториях и реальной работой в сервисе или депо. Большую часть времени студенты проведут на практике, а программы обучения разрабатывают вместе с работодателями.
В состав кластера объединили техникумы и колледжи из разных городов области, чтобы создать единую систему подготовки кадров для регионального транспорта.
Работодателями выступили АО "Рязаньавтодор", МУП "Управление рязанского троллейбуса", ООО "Автогазсервис-62" и ООО "Компания "Автоимпорт". Компании не только предоставляют площадки для стажировок, но и гарантируют выпускникам трудоустройство.
Программы сфокусированы на самых востребованных специальностях в сфере перевозок и обслуживания транспорта. Обучение пройдут по следующим направлениям:
|Направление подготовки
|Суть профессии
|Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
|Технический сервис и диагностика авто
|Организация перевозок и управление на транспорте
|Логистика и администрирование транспортных потоков
|Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
|Работа с электрикой троллейбусов, трамваев и поездов
|Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|Комплексный ремонт транспортных средств
Для жителей Рязани, Скопина, Спас-Клепиков и Касимова это означает возможность получить профессию, которая гарантирует рабочее место в родном регионе без необходимости переезда.
Новый кластер дополнит уже существующую сеть профессионального образования области. Сейчас в Рязанской области работают четыре подобных объединения: "Машиностроение", "Туризм и сфера услуг", "Агрокластер" и "Радиоэлектроника". В них обучаются около 9 тысяч студентов при поддержке более чем 30 предприятий.
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