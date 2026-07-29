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В Рязанской области создают образовательный кластер для транспортных специалистов

Россия » Центр » Рязань

В Рязанской области создают образовательный кластер для подготовки транспортных специалистов. Площадкой станет Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго, где сейчас оборудуют восемь учебно-производственных зон с современным оснащением. На новые программы набрали более 1700 студентов.

Автомеханик работает в сервисе
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик работает в сервисе

Проект реализуют в рамках федерального "Профессионалитета". Главная цель — сократить разрыв между теорией в аудиториях и реальной работой в сервисе или депо. Большую часть времени студенты проведут на практике, а программы обучения разрабатывают вместе с работодателями.

Кто участвует в проекте

В состав кластера объединили техникумы и колледжи из разных городов области, чтобы создать единую систему подготовки кадров для регионального транспорта.

  • Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго (база);
  • Рязанский колледж электроники;
  • Рязанский железнодорожный колледж;
  • Рязанский многопрофильный колледж;
  • Спасский политехнический техникум;
  • Скопинский электротехнический колледж;
  • Касимовский нефтегазовый колледж;
  • Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета.

Работодателями выступили АО "Рязаньавтодор", МУП "Управление рязанского троллейбуса", ООО "Автогазсервис-62" и ООО "Компания "Автоимпорт". Компании не только предоставляют площадки для стажировок, но и гарантируют выпускникам трудоустройство.

Кого будут учить

Программы сфокусированы на самых востребованных специальностях в сфере перевозок и обслуживания транспорта. Обучение пройдут по следующим направлениям:

Направление подготовки Суть профессии
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Технический сервис и диагностика авто
Организация перевозок и управление на транспорте Логистика и администрирование транспортных потоков
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики Работа с электрикой троллейбусов, трамваев и поездов
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Комплексный ремонт транспортных средств

Для жителей Рязани, Скопина, Спас-Клепиков и Касимова это означает возможность получить профессию, которая гарантирует рабочее место в родном регионе без необходимости переезда.

Новый кластер дополнит уже существующую сеть профессионального образования области. Сейчас в Рязанской области работают четыре подобных объединения: "Машиностроение", "Туризм и сфера услуг", "Агрокластер" и "Радиоэлектроника". В них обучаются около 9 тысяч студентов при поддержке более чем 30 предприятий.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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