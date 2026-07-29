Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В пензенской клинической больнице имени Захарьина строят модульное приемное отделение
Власти Дагестана намерены вернуть участок площадью 5,6 га в государственную казну
В Амурской области до конца года сдадут отремонтированный сельский Дом культуры
Спортсмены Дагестана завоевали 16 золотых медалей на чемпионате России по лёгкой атлетике
В Республике Мордовия пройдет 168 избирательных кампаний в сентябре 2026 года
Коллегия Минэкологии Якутии разобрала проблемы вывоза мусора в Ленском районе
Ремонт трассы Изборск – Палкино – Остров в Псковском округе завершат до 10 ноября
Путешественники из Юго-Восточной Азии посетили Казанский Кремль и Свияжск
В Тульской области установили лимиты на добычу копытных и барсуков

В Курске обновляют участок дороги длиной 500 метров по муниципальному контракту

Россия » Центр » Курск

На выезде из Курска в сторону посёлка Поныри капитально ремонтируют участок дороги длиной 500 метров. Работы выполняет подрядчик ООО "Терра" по муниципальному контракту.

Мотоциклист на горной дороге
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мотоциклист на горной дороге

Сейчас дорожники уже сняли старый асфальт с помощью фрезерования и уложили нижний слой покрытия. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя асфальтобетона, установка новых знаков и нанесение разметки.

"Сроки могут скорректироваться в зависимости от погоды", — пояснили в комитете ЖКХ Курска.

Если погодные условия позволят, ремонт завершат до конца августа. Для водителей и жителей района это означает обновление одного из ключевых выездов из города, что улучшит безопасность и комфорт поездок в сторону Понырей.

Ремонт дорог в Курске

Обновление трассы на Поныри — часть более масштабной программы. Сейчас в городе ремонтируют 14 дорожных объектов из 18 запланированных. Большинство участков уже почти готовы к сдаче.

Показатель Значение
Общий план по объектам 18
Объекты в работе 14
Длина участка на Поныри 500 метров

Обновление дорожной сети напрямую влияет на износ транспорта горожан и время в пути до соседних районных центров. Замена двухслойного покрытия и разметки позволяет снизить количество аварийных ситуаций на выездах из города.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Тула запускает транспортное сообщение с Моховым по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"
Тульская область
Тула запускает транспортное сообщение с Моховым по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Шоу-бизнес
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся?
Законодательство
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся?
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Последние материалы
Женщины сорвали джек-пот: они худеют на тирзепатиде на 6,5 процента эффективнее мужчин
Учёные предложили использовать генетический механизм осьминогов для лечения болезни Альцгеймера
Резкий запах на борту Boeing 787 привел к вынужденной посадке в Дублине
Криль и анчоусы для друга: как дефицит Омега-кислот связан с избыточной линькой у собак
Сезон шашлыков расширяет талию? 7 способов не накопить лишние килограммы к зиме
Жители Алматы смогут отслеживать статус своих заявок в реальном времени
Тело изменилось после родов: стратегия Оксаны Самойловой привела к идеальной форме без мучений
Аэропорт Астаны нарушил законодательство из-за дополнительных платежей
Импорт одежды и аксессуаров в Казахстан за январь–май 2026 года упал в 3,2 раза
Миссия NASA по спасению обсерватории Swift оказалась на грани провала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.