В Курске обновляют участок дороги длиной 500 метров по муниципальному контракту

На выезде из Курска в сторону посёлка Поныри капитально ремонтируют участок дороги длиной 500 метров. Работы выполняет подрядчик ООО "Терра" по муниципальному контракту.
Сейчас дорожники уже сняли старый асфальт с помощью фрезерования и уложили нижний слой покрытия. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя асфальтобетона, установка новых знаков и нанесение разметки.
"Сроки могут скорректироваться в зависимости от погоды", — пояснили в комитете ЖКХ Курска.
Если погодные условия позволят, ремонт завершат до конца августа. Для водителей и жителей района это означает обновление одного из ключевых выездов из города, что улучшит безопасность и комфорт поездок в сторону Понырей.
Обновление трассы на Поныри — часть более масштабной программы. Сейчас в городе ремонтируют 14 дорожных объектов из 18 запланированных. Большинство участков уже почти готовы к сдаче.
|Показатель
|Значение
|Общий план по объектам
|18
|Объекты в работе
|14
|Длина участка на Поныри
|500 метров
Обновление дорожной сети напрямую влияет на износ транспорта горожан и время в пути до соседних районных центров. Замена двухслойного покрытия и разметки позволяет снизить количество аварийных ситуаций на выездах из города.
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