В Курске обновляют участок дороги длиной 500 метров по муниципальному контракту

На выезде из Курска в сторону посёлка Поныри капитально ремонтируют участок дороги длиной 500 метров. Работы выполняет подрядчик ООО "Терра" по муниципальному контракту.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мотоциклист на горной дороге

Сейчас дорожники уже сняли старый асфальт с помощью фрезерования и уложили нижний слой покрытия. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя асфальтобетона, установка новых знаков и нанесение разметки.

"Сроки могут скорректироваться в зависимости от погоды", — пояснили в комитете ЖКХ Курска.

Если погодные условия позволят, ремонт завершат до конца августа. Для водителей и жителей района это означает обновление одного из ключевых выездов из города, что улучшит безопасность и комфорт поездок в сторону Понырей.

Ремонт дорог в Курске

Обновление трассы на Поныри — часть более масштабной программы. Сейчас в городе ремонтируют 14 дорожных объектов из 18 запланированных. Большинство участков уже почти готовы к сдаче.

Показатель Значение Общий план по объектам 18 Объекты в работе 14 Длина участка на Поныри 500 метров

Обновление дорожной сети напрямую влияет на износ транспорта горожан и время в пути до соседних районных центров. Замена двухслойного покрытия и разметки позволяет снизить количество аварийных ситуаций на выездах из города.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова