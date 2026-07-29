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Власти Дагестана намерены вернуть участок площадью 5,6 га в государственную казну

Россия » Юг » Махачкала

Минимущество Дагестана намерено изъять земельный участок площадью 5,6 гектара у ТСЖ "Строитель-5". Поводом для обращения в суд стали грубые нарушения условий аренды и крупный финансовый долг.

Мужчина работает с ноутбуком на поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мужчина работает с ноутбуком на поле

Проверка показала, что арендатор не только нарушил земельное законодательство, но и перестал платить за пользование землей. Сумма задолженности превысила 12 млн рублей.

"В связи с этим Минимущество инициировало претензионно-исковые мероприятия, направленные на расторжение договора аренды и взыскание задолженности", — сообщили в ведомстве.

Сейчас дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Дагестан. Если суд примет решение в пользу республики, участок вернут в государственную казну. В дальнейшем землю выставят на открытые торги, чтобы передать её новому владельцу, который будет использовать ресурс законно и эффективно.

Параметр Данные
Площадь участка 5,6 га
Сумма долга по аренде более 12 млн рублей
Текущий статус Судебное разбирательство

Возврат земель из незаконного или неэффективного пользования позволяет государству привлекать добросовестных предпринимателей и обеспечивать развитие городской среды за счет прозрачных механизмов распределения ресурсов.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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