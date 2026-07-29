Власти Дагестана намерены вернуть участок площадью 5,6 га в государственную казну

Минимущество Дагестана намерено изъять земельный участок площадью 5,6 гектара у ТСЖ "Строитель-5". Поводом для обращения в суд стали грубые нарушения условий аренды и крупный финансовый долг.
Проверка показала, что арендатор не только нарушил земельное законодательство, но и перестал платить за пользование землей. Сумма задолженности превысила 12 млн рублей.
"В связи с этим Минимущество инициировало претензионно-исковые мероприятия, направленные на расторжение договора аренды и взыскание задолженности", — сообщили в ведомстве.
Сейчас дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Дагестан. Если суд примет решение в пользу республики, участок вернут в государственную казну. В дальнейшем землю выставят на открытые торги, чтобы передать её новому владельцу, который будет использовать ресурс законно и эффективно.
|Параметр
|Данные
|Площадь участка
|5,6 га
|Сумма долга по аренде
|более 12 млн рублей
|Текущий статус
|Судебное разбирательство
Возврат земель из незаконного или неэффективного пользования позволяет государству привлекать добросовестных предпринимателей и обеспечивать развитие городской среды за счет прозрачных механизмов распределения ресурсов.
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