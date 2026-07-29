В пензенской клинической больнице имени Захарьина строят модульное приемное отделение

В пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина строят модульное приемное отделение. Новый корпус объединит диагностику и экстренную помощь, что сократит время ожидания лечения для пациентов.
Строители уже возвели каркас здания, смонтировали окна и крышу, проложили наружные сети. Сейчас работы идут внутри помещений: устанавливают перегородки, двери и электросети. Медицинское оборудование завезли, оно ожидает монтажа.
"Остаются работы внутри — это перегородки, освещение, подводы электричества. Заявленная подрядчиком дата, 31 августа, будет им исполнена, на что мы очень надеемся", — отметил директор больницы Николай Мельник.
Новое отделение меняет принцип работы с поступающими. Врачи внедрят систему медицинской сортировки (триаж), разделяя людей на три потока.
"Это новая философия работы приемного отделения. Туда пациенты будут поступать по системе сортировки", — рассказал главный врач Дмитрий Максимов.
Планировка корпуса исключает лишние перемещения. Диагностические кабинеты, операционная и реанимация расположены в едином пространстве, что позволяет врачам переводить пациента из одного блока в другой за считанные секунды.
|Подразделение
|Назначение и мощность
|Диагностический блок
|Кабинеты УЗИ, функциональной диагностики и эндоскопии
|Палаты кратковременного пребывания
|Для пациентов средней тяжести (13 мест)
|Реанимационный блок
|Палаты реанимационного профиля (6 коек)
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