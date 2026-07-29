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В пензенской клинической больнице имени Захарьина строят модульное приемное отделение

Россия » Поволжье » Пенза

В пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина строят модульное приемное отделение. Новый корпус объединит диагностику и экстренную помощь, что сократит время ожидания лечения для пациентов.

Консультация врача с молодой пациенткой в медицинском кабинете
Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Консультация врача с молодой пациенткой в медицинском кабинете

Строители уже возвели каркас здания, смонтировали окна и крышу, проложили наружные сети. Сейчас работы идут внутри помещений: устанавливают перегородки, двери и электросети. Медицинское оборудование завезли, оно ожидает монтажа.

"Остаются работы внутри — это перегородки, освещение, подводы электричества. Заявленная подрядчиком дата, 31 августа, будет им исполнена, на что мы очень надеемся", — отметил директор больницы Николай Мельник.

Логистика и сортировка пациентов

Новое отделение меняет принцип работы с поступающими. Врачи внедрят систему медицинской сортировки (триаж), разделяя людей на три потока.

  • Зеленый: пациенты, обратившиеся самостоятельно;
  • Средняя тяжесть: люди, требующие наблюдения и помощи;
  • Тяжелые: пациенты, нуждающиеся в немедленной реанимации или операции.

"Это новая философия работы приемного отделения. Туда пациенты будут поступать по системе сортировки", — рассказал главный врач Дмитрий Максимов.

Планировка корпуса исключает лишние перемещения. Диагностические кабинеты, операционная и реанимация расположены в едином пространстве, что позволяет врачам переводить пациента из одного блока в другой за считанные секунды.

Состав нового отделения

Подразделение Назначение и мощность
Диагностический блок Кабинеты УЗИ, функциональной диагностики и эндоскопии
Палаты кратковременного пребывания Для пациентов средней тяжести (13 мест)
Реанимационный блок Палаты реанимационного профиля (6 коек)
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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