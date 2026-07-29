В Амурской области до конца года сдадут отремонтированный сельский Дом культуры

В Тамбовке завершают капитальный ремонт Дома культуры. Работы идут быстрее графика, объект уже готов на 85%.
Здание построили в 1986 году. Это крупнейший сельский ДК в Амурской области: трехэтажное строение с залом на 540 мест. Помимо основной функции, здесь разместили детскую библиотеку и школу искусств.
"Завершаются отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций, идет ремонт фасада. Из областного бюджета выделили более 123 миллионов рублей", — сообщил министр строительства и архитектуры Амурской области Дмитрий Калугин.
|Параметр
|Данные
|Сумма финансирования
|более 123 млн рублей
|Вместимость зала
|540 мест
|Текущая готовность
|85%
Подрядчик обновляет не только внутренние помещения и сети, но и внешний вид здания. Также привести в порядок должны прилегающую территорию.
Для Тамбовского округа это центральный культурный узел. Сдать объект планируют до конца текущего года.
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