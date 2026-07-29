В Амурской области до конца года сдадут отремонтированный сельский Дом культуры

В Тамбовке завершают капитальный ремонт Дома культуры. Работы идут быстрее графика, объект уже готов на 85%.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строящиеся здания с кранами

Здание построили в 1986 году. Это крупнейший сельский ДК в Амурской области: трехэтажное строение с залом на 540 мест. Помимо основной функции, здесь разместили детскую библиотеку и школу искусств.

"Завершаются отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций, идет ремонт фасада. Из областного бюджета выделили более 123 миллионов рублей", — сообщил министр строительства и архитектуры Амурской области Дмитрий Калугин.

Параметр Данные Сумма финансирования более 123 млн рублей Вместимость зала 540 мест Текущая готовность 85%

Подрядчик обновляет не только внутренние помещения и сети, но и внешний вид здания. Также привести в порядок должны прилегающую территорию.

Для Тамбовского округа это центральный культурный узел. Сдать объект планируют до конца текущего года.