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В Республике Мордовия пройдет 168 избирательных кампаний в сентябре 2026 года

Россия » Поволжье » Саранск

Власти Мордовии начинают перестройку системы местного самоуправления и подготовку к крупнейшему избирательному циклу 2026 года. Повестку обсудили на заседании Правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Мордовия" под председательством Виктора Нефёдова.

Агитационные плакаты кандидатов в депутаты на городском щите
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Агитационные плакаты кандидатов в депутаты на городском щите

Реформа муниципалитетов: переход на одноуровневую систему

Девять муниципальных районов республики преобразуют в муниципальные округа. Изменения затронут Атюрьевский, Большеберзняковский, Большеигнатовский, Дубёнский, Ельниковский, Ичалковский, Кочкуровский, Старошайговский и Теньгушевский районы.

"Повестка сегодняшнего совещания определена двумя знаковыми событиями… Первым вопросом будет рассматриваться переход на одноуровневую систему местного самоуправления в девяти муниципальных районах республики. Данный вопрос затрагивает интересы каждого жителя, изменяет структуру управления на местах", — подчеркнул руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов.

Переход разделили на три этапа. Первый — информационный: главы районов провели встречи с жителями и депутатами, чтобы объяснить смысл реформы. Сейчас работа перешла в законодательную плоскость. Модельные уставы округов направят в муниципалитеты до 1 сентября 2026 года.

Чтобы сохранить опытные кадры, власти смягчили требования к образованию для ряда должностей. Это позволит оставить на своих местах профессионалов из числа бывших глав и заместителей глав сельских поселений. Обновленный реестр муниципальных должностей с новыми позициями (включая начальников территориальных отделов) представят на сессию Государственного Собрания 30 июля.

Выборы-2026: масштаб и технические особенности

Предстоящий год станет одним из самых напряженных в электоральном плане. В Мордовии пройдет 168 избирательных кампаний, по итогам которых распределят 1 740 мандатов.

Параметр Показатель
Количество кампаний 168
Всего мандатов для замещения 1 740
Количество избирательных участков 685
Число избирателей (на 01.07.2026) более 559 тыс. человек

Выберут Главу Республики Мордовия, депутатов Госдумы, Государственного Собрания РМ восьмого созыва, городского округа Саранск и местных представительных органов. Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября.

Секретарь Избирательной комиссии Республики Мордовия Валерий Болтунов сообщил, что дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в республике не будет. При этом сохранят сервис "Мобильный избиратель" и традиционное голосование на дому.

Новшеством станет возможность проголосовать за Главу Мордовии через электронные терминалы на участках Москвы для тех, кто там зарегистрирован или находится в поездке. Для информирования жителей запустят проект "Информ УИК": с 20 августа по 15 сентября члены комиссий проведут поквартирный обход.

По данным Избирательной комиссии, в текущей кампании уже регистрируются кандидаты из числа участников специальной военной операции — на данный момент их 41 человек.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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