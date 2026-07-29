Спортсмены Дагестана завоевали 16 золотых медалей на чемпионате России по лёгкой атлетике

Сборная Республики Дагестан заняла первое место в неофициальном командном зачете на чемпионате России по легкой атлетике среди слабовидящих, который прошел в Челябинске.
Спортсмены завоевали 31 медаль: 16 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых. Наибольшее количество наград высшей пробы получила Анастасия Огнева — она стала четырехкратной чемпионкой страны. Три золотые медали в копилку команды принес Александр Сорокин.
По две победы в своих дисциплинах одержали Расул Мадаев и Дмитрий Александров.
|Спортсмен
|Количество золотых медалей
|Анастасия Огнева
|4
|Александр Сорокин
|3
|Расул Мадаев
|2
|Дмитрий Александров
|2
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