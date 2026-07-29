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Спортсмены Дагестана завоевали 16 золотых медалей на чемпионате России по лёгкой атлетике

Россия » Юг » Махачкала

Сборная Республики Дагестан заняла первое место в неофициальном командном зачете на чемпионате России по легкой атлетике среди слабовидящих, который прошел в Челябинске.

Группа людей на стадионе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа людей на стадионе

Спортсмены завоевали 31 медаль: 16 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых. Наибольшее количество наград высшей пробы получила Анастасия Огнева — она стала четырехкратной чемпионкой страны. Три золотые медали в копилку команды принес Александр Сорокин.

По две победы в своих дисциплинах одержали Расул Мадаев и Дмитрий Александров.

Спортсмен Количество золотых медалей
Анастасия Огнева 4
Александр Сорокин 3
Расул Мадаев 2
Дмитрий Александров 2
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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