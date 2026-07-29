Ремонт трассы Изборск – Палкино – Остров в Псковском округе завершат до 10 ноября

На въезде в центр Псковского округа начали ремонтировать пять километров региональной трассы Изборск — Палкино — Остров. Дорога имела высокую интенсивность движения и требовала обновления покрытия.
Сейчас подрядчик работает на двух участках одновременно: рабочие фрезеруют старый асфальт и укладывают выравнивающий слой. Ремонт финансируется за счет средств национального проекта "Инфраструктура для жизни", общая сумма инвестиций превысила 120 миллионов рублей.
|Параметр
|Данные
|Протяженность участка
|5 км
|Объем финансирования
|более 120 млн рублей
|Срок завершения
|до 10 ноября
"Интенсивность движения достаточно серьезная, участок требовал обновления", — сообщил глава округа Дмитрий Быстров.
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