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Ремонт трассы Изборск – Палкино – Остров в Псковском округе завершат до 10 ноября

Россия » Северо-Запад » Псков

На въезде в центр Псковского округа начали ремонтировать пять километров региональной трассы Изборск — Палкино — Остров. Дорога имела высокую интенсивность движения и требовала обновления покрытия.

Асфальтоукладчик на дороге
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Асфальтоукладчик на дороге

Сейчас подрядчик работает на двух участках одновременно: рабочие фрезеруют старый асфальт и укладывают выравнивающий слой. Ремонт финансируется за счет средств национального проекта "Инфраструктура для жизни", общая сумма инвестиций превысила 120 миллионов рублей.

Параметр Данные
Протяженность участка 5 км
Объем финансирования более 120 млн рублей
Срок завершения до 10 ноября

"Интенсивность движения достаточно серьезная, участок требовал обновления", — сообщил глава округа Дмитрий Быстров.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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