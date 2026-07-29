Коллегия Минэкологии Якутии разобрала проблемы вывоза мусора в Ленском районе

В Якутии обсудили экологическую безопасность крупных промышленных объектов и проблему вывоза мусора в Ленском районе. На коллегии Минэкологии республики Евгений Перфильев вместе с представителями "Транснефти" и "Газпрома" разобрал, где компании экономят на природоохранных мероприятиях.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мусор на обочине дороги

Промышленники: лес и рыба

Центральной темой стал контроль за объектами Восточной Сибири — нефтепроводом ВСТО, газопроводом "Сила Сибири" и Чаяндинским месторождением. Компании отчитались о том, как используют воду и лесные ресурсы, но министр нашел изъяны в документации.

По словам Евгения Перфильева, некоторым предприятиям не хватает комплексных программ по охране окружающей среды. Речь идет не просто о бумажках, а о конкретных действиях на земле Якутии.

"Необходимо разработать эти программы и выполнять обязательства. Я говорю о компенсационном лесовосстановлении именно на территории нашей республики и зарыблении не только Вилюйского водохранилища, но и других рек", — подчеркнул министр.

Также ведомство потребовало от нефтяников и газовиков усилить меры по сохранению животного мира и включиться в ежегодные субботники и проект "Зеленый Четверг".

Мусорный вопрос

Проблема обращения с ТКО в Ленском районе остается острой. Гендиректор регоператора "ПРОФИ" Людмила Овчинникова рассказала, как внедряют территориальную схему по сбору и утилизации отходов.

Ключевой точкой развития станет строительство объекта обезвреживания отходов в Ленске. Срок ввода предприятия в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Муниципальный опыт

Положительную оценку получили инициативы администрации Ленского района по развитию экологической культуры. В регионе работает экоцентр, проходят акции "Природа и мы", "Вода России" и "Лес Победы".

Показатель Значение/Срок Бюджет экопрограммы Ленского района более 108 млн рублей Срок запуска завода по обезвреживанию отходов в Ленске 2028 год

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов