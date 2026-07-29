Путешественники из Юго-Восточной Азии посетили Казанский Кремль и Свияжск

Казань приняла международную автомобильную экспедицию Discover Russia. В столицу Татарстана прибыли 24 путешественника из Сингапура и Малайзии на 13 автомобилях. Гостей встретил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Фото: commons.wikimedia.org by MarSaf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Казань. Церковь преподобного Серафима Саровского (справа) и церковь иконы Божией Матери Умиление.

Программа визита включила обзорную экскурсию по Казанскому Кремлю и поездку на скоростном теплоходе "Метеор" в Свияжск. Остров-град входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В 2025 году Татарстан посетили почти 129 тыс. иностранных туристов, разместившихся в коллективных средствах размещения. За первые пять месяцев 2026 года этот показатель уже составил около 53 тыс., что подтверждает растущую привлекательность республики для зарубежных гостей", — сообщил Сергей Иванов.

Маршрут и цели пробега

Поездка в Казань стала частью российского этапа проекта Discover Russia. Экспедиция началась 23 июня в Стамбуле, пересекла границу с Грузией через пункт Верхний Ларс и завершится в Сингапуре 4 сентября.

Параметр Показатель Срок пребывания в России 33 дня Общая дистанция по РФ более 10 тыс. км Количество посещенных городов около 30

Помимо Татарстана, участники маршрута посетили Северную Осетию, Калмыкию, Волгоград, Тамбов, Москву, Великий Новгород и Санкт-Петербург. Далее путь пройдет через Урал и Сибирь к shores Байкала.

Организацию обеспечила Автомобильная ассоциация Сингапура при поддержке Центра стратегических разработок (ЦСР) и туристического бренда Discover Russia, объединяющего 64 региона. Проект призван изменить имидж страны за рубежом и привлечь новых туристов, что соответствует задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева