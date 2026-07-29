В Тульской области установили лимиты на добычу копытных и барсуков

В Тульской области определили квоты на добычу копытных и барсуков на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

Фото: Own work by Anil Öztas wikidata:Q120083272, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Косуля

Всего за этот сезон охотникам разрешат добыть 2575 животных. Больше всего лимит установлен для европейской косули — до 1711 особей.

Вид животного Лимит добычи (особей) Европейская косуля 1711 Лось 556 Пятнистый олень 195 Благородный олень 82 Барсук 131

Наиболее строгие ограничения коснутся охотников на благородного оленя — законно добыть можно будет всего 82 животных за год.