В Тульской области установили лимиты на добычу копытных и барсуков

В Тульской области определили квоты на добычу копытных и барсуков на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.
Всего за этот сезон охотникам разрешат добыть 2575 животных. Больше всего лимит установлен для европейской косули — до 1711 особей.
|Вид животного
|Лимит добычи (особей)
|Европейская косуля
|1711
|Лось
|556
|Пятнистый олень
|195
|Благородный олень
|82
|Барсук
|131
Наиболее строгие ограничения коснутся охотников на благородного оленя — законно добыть можно будет всего 82 животных за год.
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