Жители Пензенской области смогут проголосовать на любом удобном участке

Жители Пензенской области, которые окажутся вне места жительства во время голосования с 18 по 20 сентября, смогут проголосовать на любом удобном участке через сервис "Мобильный избиратель".
Подать заявление о включении в список по месту фактического нахождения можно несколькими способами. Прием документов открыт с 3 августа.
|Способ подачи
|Сроки и условия
|Территориальные избиркомы
|до 14 сентября включительно
|Портал "Госуслуги"
|до 00:00 14 сентября
|МФЦ "Мои документы"
|в часы работы центров
|Участковые избиркомы
|с 9 по 14 сентября
"При подаче заявления всегда имейте при себе паспорт. Одновременно можно подать только одно заявление", — уточнили в Пензенском избиркоме.
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