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Жители Пензенской области смогут проголосовать на любом удобном участке

Россия » Поволжье » Пенза

Жители Пензенской области, которые окажутся вне места жительства во время голосования с 18 по 20 сентября, смогут проголосовать на любом удобном участке через сервис "Мобильный избиратель".

Выборы президента РФ, избирательный участок
Фото: https://www.kremlin.ru/events/president/news/52908/photos by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Выборы президента РФ, избирательный участок

Подать заявление о включении в список по месту фактического нахождения можно несколькими способами. Прием документов открыт с 3 августа.

Способ подачи Сроки и условия
Территориальные избиркомы до 14 сентября включительно
Портал "Госуслуги" до 00:00 14 сентября
МФЦ "Мои документы" в часы работы центров
Участковые избиркомы с 9 по 14 сентября

"При подаче заявления всегда имейте при себе паспорт. Одновременно можно подать только одно заявление", — уточнили в Пензенском избиркоме.

В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора и депутатов Государственной думы.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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