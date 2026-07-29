Жители Пензенской области смогут проголосовать на любом удобном участке

Жители Пензенской области, которые окажутся вне места жительства во время голосования с 18 по 20 сентября, смогут проголосовать на любом удобном участке через сервис "Мобильный избиратель".

Фото: https://www.kremlin.ru/events/president/news/52908/photos by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Выборы президента РФ, избирательный участок

Подать заявление о включении в список по месту фактического нахождения можно несколькими способами. Прием документов открыт с 3 августа.

Способ подачи Сроки и условия Территориальные избиркомы до 14 сентября включительно Портал "Госуслуги" до 00:00 14 сентября МФЦ "Мои документы" в часы работы центров Участковые избиркомы с 9 по 14 сентября

"При подаче заявления всегда имейте при себе паспорт. Одновременно можно подать только одно заявление", — уточнили в Пензенском избиркоме.

В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора и депутатов Государственной думы.