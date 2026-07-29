В Ингушетии строят футбольное поле и ФОК в поселении Нижние Ачалуки

В поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района начали строить многофункциональный спортивный комплекс. Объект создают для жителей села, где проживает более 5 тысяч человек.
Спортивный кластер объединит несколько площадок: здесь появится полноценное футбольное поле с искусственным газоном и трибунами, универсальные игровые зоны и площадка для воркаута. Сейчас рабочие готовят основание под газон, монтируют оборудование и строят площадку для баскетбола.
Позже на территории возведут здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). В нем оборудуют залы для командных и индивидуальных тренировок, раздевалки, душевые и помещения для персонала.
|Объекты строительства в Нижних Ачалуках
|Состав инфраструктуры
|Открытые площадки
|Футбольное поле, баскетбольная зона, воркаут-площадка
|Здание ФОК
|Спортивные залы, душевые, раздевалки, административный блок
В правительстве региона пояснили, что развитие спортивной инфраструктуры в селах помогает молодежи заниматься спортом ближе к дому и улучшает качество жизни в муниципалитетах.
До конца года новые стадионы и площадки откроют не только в Нижних Ачалуках. Спортивные объекты появятся в городах Назрани, Малгобеке, Сунже, Магасе, а также в селах Нестеровском, Мужичи и Инарки.
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