В Башкортостане появилась новая номинация "Голос социальных медиа" в премии для журналистов

В Башкортостане обновили правила конкурса журналистики "Достоверность. Ответственность. Мужество". В премии появилась новая номинация — "Голос социальных медиа".

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Решение закрепили приказом агентства по печати и СМИ республики, который опирается на указ Главы Башкортостана. Теперь жюри будет оценивать контент в соцсетях. В фокусе внимания окажутся общественно значимые темы, развитие региона и страны, продвижение традиционных ценностей, истории о служении Родине и активной гражданской позиции людей.

Появление этой категории признает субъектность новых медиаканалов, которые сегодня становятся полноценными инструментами влияния и информирования жителей республики.

Период / Конкурс Победители и лауреаты 2024 год Азат Гиззатуллин, Эдуард Кускарбеков (ИА "Башинформ") Прошлый год Руслан Шарафутдинов, Снежана Латыпова, Ксения Калинина, Ляйсан Закирова (ИА "Башинформ"), Станислав Шахов ("Уфимская неделя")