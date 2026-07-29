Праздничный концерт ко Дню города соберет известных артистов на площади Ленина

5 августа на площади Ленина в Орле пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню города. В программе заявлены как местные исполнители, так и приглашенные звезды.

Фото: commons.wikimedia.org by Нина Конькова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анита Цой

На сцене выступят Анита Цой, Ольга Кормухина, Алексей Белов и Мари Мар из Москвы. Также в концерте примет участие орловский певец Максим Захаров. Финальным аккордом вечера станет выступление Аниты Цой.

"Стараемся, чтобы 5 августа вы пришли в обновлённый нарядный Орёл и почувствовали, что это праздник для каждого из вас с нами", — обратился к жителям губернатор Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что средства на организацию мероприятия нашли в бюджете. Кроме того, во время массовых гуляний усилят меры безопасности.

Участники концерта Статус/Город Анита Цой Приглашенный артист (финал программы) Ольга Кормухина, Алексей Белов Приглашенные артисты Мари Мар Москва Максим Захаров Орёл