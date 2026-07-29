Пассажиры автобусов и трамваев Владикавказа получат скидку при оплате картой "Мир"

Пассажиры общественного транспорта Владикавказа смогут экономить на каждой поездке при использовании смартфона для оплаты. С 1 августа в автобусах и трамваях города введут скидку в размере 8 рублей для тех, кто расплачивается картой "Мир", добавленной в мобильное приложение.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Банковская карта МИР

О нововведении сообщил председатель комитета по транспорту Алан Закаев. Чтобы получить снижение стоимости проезда, пользователю нужно привязать карту к любому платежному сервису, например Mir Pay, и прикладывать телефон к терминалу при посадке в транспорт.

Условие получения скидки Размер выгоды Оплата картой "Мир" через смартфон (Mir Pay и др.) 8 рублей с поездки

Подобные меры стимулируют переход горожан на безналичный расчет, что сокращает время посадки пассажиров и упрощает работу водителей и кондукторов. Для жителей города это возможность снизить ежедневные расходы на дорогу за счет использования современных технологий оплаты.