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Пассажиры автобусов и трамваев Владикавказа получат скидку при оплате картой "Мир"

Россия » Юг » Владикавказ

Пассажиры общественного транспорта Владикавказа смогут экономить на каждой поездке при использовании смартфона для оплаты. С 1 августа в автобусах и трамваях города введут скидку в размере 8 рублей для тех, кто расплачивается картой "Мир", добавленной в мобильное приложение.

Банковская карта МИР
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Банковская карта МИР

О нововведении сообщил председатель комитета по транспорту Алан Закаев. Чтобы получить снижение стоимости проезда, пользователю нужно привязать карту к любому платежному сервису, например Mir Pay, и прикладывать телефон к терминалу при посадке в транспорт.

Условие получения скидки Размер выгоды
Оплата картой "Мир" через смартфон (Mir Pay и др.) 8 рублей с поездки

Подобные меры стимулируют переход горожан на безналичный расчет, что сокращает время посадки пассажиров и упрощает работу водителей и кондукторов. Для жителей города это возможность снизить ежедневные расходы на дорогу за счет использования современных технологий оплаты.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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