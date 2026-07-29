Спортзал в Нюрбинском районе готов на 60% и станет базой для Игр народов Якутии

В селе Чаппанда Нюрбинского района строят модульный спортивный зал. Объект готов на 60%, его планируют сдать в 2026 году. Зал станет одной из площадок для IX Спортивных игр народов Якутии, которые примут в районе в 2027 году.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Спортивный зал

Строители уже смонтировали каркас, колонны, фермы и прогоны, полностью закрыли кровлю. Стеновые панели и крыша административно-бытового корпуса готовы на 90%. Также закончили стяжку, утеплили цоколь, установили подпорные стенки и охлаждающие трубы фундамента. Сейчас завершают монтаж ограждения и канализационной емкости.

Этап строительства Статус Общая готовность объекта ~ 60% Каркас и кровля основного зала Завершено Административно-бытовой корпус 90% Срок ввода в эксплуатацию 2026 год

"Спортзал станет современной площадкой для соревнований, тренировок и занятий физической культурой. Новый зал даст хороший импульс развитию спорта, а после Игр еще долгие годы будет служить жителям нашего района", — отметил житель Нюрбинского района Егор Алексеев.

Проект реализуют по госпрограмме "Спорт России". После завершения IX Спортивных игр народов Якутии зал перейдет в режим постоянной эксплуатации: здесь будут заниматься физкультурой и проводить региональные соревнования местные спортсмены.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов