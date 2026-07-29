Спортзал в Нюрбинском районе готов на 60% и станет базой для Игр народов Якутии

В селе Чаппанда Нюрбинского района строят модульный спортивный зал. Объект готов на 60%, его планируют сдать в 2026 году. Зал станет одной из площадок для IX Спортивных игр народов Якутии, которые примут в районе в 2027 году.
Строители уже смонтировали каркас, колонны, фермы и прогоны, полностью закрыли кровлю. Стеновые панели и крыша административно-бытового корпуса готовы на 90%. Также закончили стяжку, утеплили цоколь, установили подпорные стенки и охлаждающие трубы фундамента. Сейчас завершают монтаж ограждения и канализационной емкости.
|Этап строительства
|Статус
|Общая готовность объекта
|~ 60%
|Каркас и кровля основного зала
|Завершено
|Административно-бытовой корпус
|90%
|Срок ввода в эксплуатацию
|2026 год
"Спортзал станет современной площадкой для соревнований, тренировок и занятий физической культурой. Новый зал даст хороший импульс развитию спорта, а после Игр еще долгие годы будет служить жителям нашего района", — отметил житель Нюрбинского района Егор Алексеев.
Проект реализуют по госпрограмме "Спорт России". После завершения IX Спортивных игр народов Якутии зал перейдет в режим постоянной эксплуатации: здесь будут заниматься физкультурой и проводить региональные соревнования местные спортсмены.
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