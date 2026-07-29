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Сбой на подстанциях в Ижевске ограничил движение троллейбусов

Россия » Поволжье » Ижевск

Троллейбусы в Ижевске по-прежнему не могут вернуться на привычные маршруты по улице Дзержинского и Воткинскому шоссе. Специалисты МУП "ИжГЭТ" и "Удмуртэнерго" продолжают восстанавливать напряжение в контактной сети.

Троллейбус
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Троллейбус

Проблема возникла 28 июля: из-за сбоя оборудования на тяговых подстанциях город лишился части электроснабжения транспорта. Первоначально движение планировали восстановить к вечеру понедельника, однако объем работ оказался больше ожидаемого. В четверг, 30 июля, троллейбусы снова поедут в объезд.

Маршрут Изменения в схеме движения / Замена
Троллейбус № 4 Завод "Нефтемаш" — ул. Воровского — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова — Автозавод. По ул. Дзержинского пустят три автобуса № 4Т
Троллейбус № 7 Центр — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова — ул. Труда
№ 1, № 2, № 14 Полностью заменены автобусами № 1Т, № 2Т и № 14Т

Все измененные маршруты работают в обоих направлениях.

Ответы на популярные вопросы

Почему ремонт затянулся?

По данным МУП "ИжГЭТ", объем технических работ по восстановлению питания подстанций оказался значительным, что не позволило вернуть транспорт на линию в обещанный срок.

Как теперь доехать по улице Дзержинского?

Для жителей этого района организовали движение дополнительных автобусов (например, маршрут № 4Т), которые заменят троллейбусы на данном участке.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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