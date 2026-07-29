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В Саратове выставили на продажу производственный комплекс из девяти зданий

Россия » Поволжье » Саратов

В Заводском районе Саратова на улицу имени Г. К. Орджоникидзе, 24, выставили имущественный комплекс для размещения производственных, складских или логистических центров.

Заброшенный жилой комплекс в горах
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Заброшенный жилой комплекс в горах

Инвестиционная площадка объединяет несколько земельных участков и массив нежилой недвижимости. Общая площадь земли составляет более 81 тысячи квадратных метров, что позволяет развернуть здесь масштабное предприятие с полноценной инфраструктурой.

Параметр Показатель
Земельные участки (общая площадь) 81 325 м²
Количество нежилых зданий 9 объектов (28 662,3 м²)
Дополнительные помещения 4 объекта (2 662,5 м²)
Движимое имущество 5 позиций

Наличие девяти зданий и четырех отдельных помещений создает базу для разделения производственных потоков или организации многофункционального хаба. Локация в Заводском районе традиционно считается промышленным ядром города с развитой транспортной связностью.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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