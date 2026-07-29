В Саратове выставили на продажу производственный комплекс из девяти зданий

В Заводском районе Саратова на улицу имени Г. К. Орджоникидзе, 24, выставили имущественный комплекс для размещения производственных, складских или логистических центров.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Заброшенный жилой комплекс в горах

Инвестиционная площадка объединяет несколько земельных участков и массив нежилой недвижимости. Общая площадь земли составляет более 81 тысячи квадратных метров, что позволяет развернуть здесь масштабное предприятие с полноценной инфраструктурой.

Параметр Показатель Земельные участки (общая площадь) 81 325 м² Количество нежилых зданий 9 объектов (28 662,3 м²) Дополнительные помещения 4 объекта (2 662,5 м²) Движимое имущество 5 позиций

Наличие девяти зданий и четырех отдельных помещений создает базу для разделения производственных потоков или организации многофункционального хаба. Локация в Заводском районе традиционно считается промышленным ядром города с развитой транспортной связностью.

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