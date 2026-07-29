Инвестиционные проекты Северной Осетии принесли в бюджет один миллиард рублей

Председатель правительства Республики Северная Осетия — Алания Борис Джанаев проверил ход реализации крупнейших инвестиционных проектов республики. Главным требованием главы правительства стало строгое соблюдение инвесторами всех взятых на себя обязательств.
По словам Бориса Джанаева, такие проекты обеспечивают бюджет региона налогами и создают новые рабочие места для жителей. Особое внимание уделили прорывным направлениям — они формируют основу текущей модели экономического развития республики. Контроль за их внедрением осуществляют федеральный центр и глава региона Сергей Меняйло.
За последнее время власти заключили около 40 инвестиционных соглашений. Часть из них уже перешла в стадию эксплуатации, что позволило создать более 3 тысяч рабочих мест. Суммарные налоговые поступления в бюджет от этих предприятий составили около 1 млрд рублей, из которых свыше 220 млн рублей пришлись на первое полугодие текущего года.
|Показатель
|Значение
|Количество инвестиционных соглашений
|около 40
|Общая сумма налоговых поступлений
|~ 1 млрд рублей
|Созданные рабочие места
|более 3 000
|Налоги за I полугодие текущего года
|свыше 220 млн рублей
Отдельно на совещании разобрали пять приоритетных проектов. Общий объем инвестиций по ним оценивается почти в 78 млрд рублей, большая часть этих средств уже вложена в экономику региона.
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