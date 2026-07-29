Инвестиционные проекты Северной Осетии принесли в бюджет один миллиард рублей

Председатель правительства Республики Северная Осетия — Алания Борис Джанаев проверил ход реализации крупнейших инвестиционных проектов республики. Главным требованием главы правительства стало строгое соблюдение инвесторами всех взятых на себя обязательств.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Финансовый анализ

По словам Бориса Джанаева, такие проекты обеспечивают бюджет региона налогами и создают новые рабочие места для жителей. Особое внимание уделили прорывным направлениям — они формируют основу текущей модели экономического развития республики. Контроль за их внедрением осуществляют федеральный центр и глава региона Сергей Меняйло.

За последнее время власти заключили около 40 инвестиционных соглашений. Часть из них уже перешла в стадию эксплуатации, что позволило создать более 3 тысяч рабочих мест. Суммарные налоговые поступления в бюджет от этих предприятий составили около 1 млрд рублей, из которых свыше 220 млн рублей пришлись на первое полугодие текущего года.

Показатель Значение Количество инвестиционных соглашений около 40 Общая сумма налоговых поступлений ~ 1 млрд рублей Созданные рабочие места более 3 000 Налоги за I полугодие текущего года свыше 220 млн рублей

Отдельно на совещании разобрали пять приоритетных проектов. Общий объем инвестиций по ним оценивается почти в 78 млрд рублей, большая часть этих средств уже вложена в экономику региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов