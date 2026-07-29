Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минэкологии Нижегородской области изучает пробы воды из озера Ягодное
Новые правила Лесного кодекса упростят строительство дорог в массивах
Россия готовит новую защиту от опасной инфекции: вакцина против менингита вышла на финишную прямую
В тюменской школе №27 заменят системы отопления, вентиляции и электроснабжения
SpaceX отправит в космос секретный спутник: новая миссия США начнётся уже 30 июля
В Саратовской области обновили дорогу Саратов — Балтай и построили дом для врачей
Работодатель из Челябинской области выплатит компенсацию за сверхурочные часы
Житель Челябинской области обязан вернуть 720 тысяч рублей пенсионерке из Твери
Бокал вина каждый вечер стал ловушкой: жизнь Юлии Бордовских в США привела к тяжёлым последствиям

Специалисты в Орле меняют 450 метров трубопроводов диаметром 800 и 1000 мм

Россия » Центр » Орел

В Орле открыли движение по улице 60-летия Октября в районе дома №28. Дорогу перекрывали для замены аварийного участка теплосети.

Гидроэлектростанция
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Гидроэлектростанция

Транспорт, включая маршрутные такси, вернулся на прежние маршруты. В пресс-службе администрации города подтвердили завершение работ по восстановлению дорожного полотна.

Как пояснили в АО "РИР Энерго" — "Орловская генерация", сейчас полностью заменен только тот отрезок труб, который находился непосредственно под дорогой. Это позволило оперативно открыть проезд для водителей и пассажиров, хотя основные работы на сети продолжаются.

Когда вернут горячую воду

Жители многих домов Советского района по-прежнему остаются без горячего водоснабжения. По графику подача воды возобновится к 31 августа. В ресурсоснабжающей организации обещают ускорить темпы работ, чтобы сократить этот срок.

Всего специалисты приводят в порядок 450 метров трубопроводов диаметром 800 и 1000 мм. В систему устанавливают оборудование для оперативно-дистанционного контроля. С его помощью диспетчеры смогут следить за состоянием труб в реальном времени и быстрее находить места возможных порывов.

Параметр работ Значение
Общая протяженность замены труб 450 метров
Диаметр трубопроводов 800 и 1000 мм
Срок завершения работ по воде до 31 августа
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Мировая кооперация
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Новости Украины
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Последние материалы
Женщины сорвали джек-пот: они худеют на тирзепатиде на 6,5 процента эффективнее мужчин
Учёные предложили использовать генетический механизм осьминогов для лечения болезни Альцгеймера
Резкий запах на борту Boeing 787 привел к вынужденной посадке в Дублине
Криль и анчоусы для друга: как дефицит Омега-кислот связан с избыточной линькой у собак
Сезон шашлыков расширяет талию? 7 способов не накопить лишние килограммы к зиме
Жители Алматы смогут отслеживать статус своих заявок в реальном времени
Тело изменилось после родов: стратегия Оксаны Самойловой привела к идеальной форме без мучений
Аэропорт Астаны нарушил законодательство из-за дополнительных платежей
Импорт одежды и аксессуаров в Казахстан за январь–май 2026 года упал в 3,2 раза
Миссия NASA по спасению обсерватории Swift оказалась на грани провала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.