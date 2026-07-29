Специалисты в Орле меняют 450 метров трубопроводов диаметром 800 и 1000 мм

В Орле открыли движение по улице 60-летия Октября в районе дома №28. Дорогу перекрывали для замены аварийного участка теплосети.
Транспорт, включая маршрутные такси, вернулся на прежние маршруты. В пресс-службе администрации города подтвердили завершение работ по восстановлению дорожного полотна.
Как пояснили в АО "РИР Энерго" — "Орловская генерация", сейчас полностью заменен только тот отрезок труб, который находился непосредственно под дорогой. Это позволило оперативно открыть проезд для водителей и пассажиров, хотя основные работы на сети продолжаются.
Жители многих домов Советского района по-прежнему остаются без горячего водоснабжения. По графику подача воды возобновится к 31 августа. В ресурсоснабжающей организации обещают ускорить темпы работ, чтобы сократить этот срок.
Всего специалисты приводят в порядок 450 метров трубопроводов диаметром 800 и 1000 мм. В систему устанавливают оборудование для оперативно-дистанционного контроля. С его помощью диспетчеры смогут следить за состоянием труб в реальном времени и быстрее находить места возможных порывов.
|Параметр работ
|Значение
|Общая протяженность замены труб
|450 метров
|Диаметр трубопроводов
|800 и 1000 мм
|Срок завершения работ по воде
|до 31 августа
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