Минэкологии Нижегородской области изучает пробы воды из озера Ягодное

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области проверяет причины замора рыбы в озере Ягодное. В ведомстве подозревают, что воду загрязнили стоками с автотранспорта, которые слили в один из безымянных ручьёв.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пробы воды

Жители садового товарищества "Ждановец", чьи участки примыкают к берегу, сообщают о резком запахе сероводорода. По словам собственников земли, сброс отходов происходит в колодцах за трассой: даже в сильную жару грунт вокруг них остается влажным.

"Здесь за трассой сливают. И прямо через верх… Сразу в трёх колодцах", — сообщил Константин Ерёмин, владелец участка в СНТ "Ждановец".

Противоречия в версиях ведомств

Ситуация осложняется тем, что официальные органы отрицают системность проблемы. В администрации Кстовского района заявляют: жалоб на незаконный слив отходов не поступало, а сети водоотведения работают исправно и протечек нет.

При этом региональное Минэкологии в своем сообщении о начале проверки само указало на версию с несанкционированным сливом. Однако позже ведомство уточнило, что факты подобных нарушений в Кстовском районе в этом году не фиксировались. Результаты анализа проб воды, взятых 20 июля, все еще изучаются.

"Чтобы подтвердить сброс отходов, нужно зафиксировать точку слива или найти следы пролива. Обычно используют резиновые шланги длиной в несколько метров, которые оставляют характерные отметины на почве", — пояснил эколог Дмитрий Левашов.

Хронический слив

Проблема "черных ассенизаторов" в Кстовском районе носит повторяющийся характер. В ноябре 2022 года надзорные органы и местная администрация уже проводили выездное совещание по поводу разливов канализации. Текущая ситуация на местности практически идентична той, что фиксировалась два года назад.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов Замор рыбы в малых водоемах часто становится следствием резкого изменения химического состава воды из-за органических загрязнений. Сброс стоков с ассенизаторских машин приводит к дефициту кислорода, что буквально душит экосистему озера. Отсутствие зафиксированных фактов слива в официальных отчетах при наличии очевидных признаков на местности (влажный грунт, запах сероводорода) говорит о недостаточном контроле за деятельностью нелицензированных перевозчиков отходов.