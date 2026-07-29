Новые правила Лесного кодекса упростят строительство дорог в массивах

Госдума изменила Лесной кодекс, чтобы упростить строительство лесных дорог и доступ бизнеса к лесным участкам. Теперь регионы могут сами оплачивать лесоустройство, не дожидаясь включения работ в федеральный план.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мотоцикл в лесу

Главное изменение касается аренды земель с устаревшими данными о ресурсах (таксацией). Раньше такие участки были недоступны для бизнеса. Теперь предприниматели смогут арендовать их, если сами оплатят обновление данных о лесе.

В законе заменили термин "расчетная лесосека" на "допустимый ежегодный объем изъятия древесины". Также ввели новые правила таксационных работ: теперь периодичность оценки лесов зависит от того, насколько интенсивно осваивается конкретная территория.

Изменение Что это значит на практике Финансирование лесоустройства Регионы тратят свои средства на обследование лесов, не привязываясь к федеральному плану Аренда участков с устаревшей таксацией Бизнес заходит на участок, сам платит за оценку ресурсов и начинает работу Расчистка от насаждений Упрощен процесс вырубки деревьев при строительстве дорог и капитальных объектов

Отдельно затронули вопрос сплошных рубок. Из закона убрали прямой запрет на них при возведении капитальных объектов, заменив его правом на "расчистку от лесных насаждений".

"Эта норма особенно важна для строительства лесных дорог — вопрос, который долгие годы не удавалось решить из-за юридических коллизий. Хотя новация создает для бизнеса дополнительные расходы на таксационные работы, одновременно она дает возможность экономии на логистике за счет использования более удобно расположенных лесных участков", — подчеркнул председатель профильного комитета Архангельского областного собрания Александр Дятлов.

Для обычного водителя лесовоза или инженера это означает, что сеть дорог в глубине массивов может начать расширяться быстрее. Компании получают стимул строить пути к тем участкам, которые раньше были "заморожены" из-за отсутствия актуальных документов.

Ответы на популярные вопросы

Кто теперь платит за оценку леса при аренде?

Если таксация на участке устарела, расходы по её обновлению ложатся на предпринимателя.

Стало ли проще строить дороги в лесах?

Да, теперь вместо сложных согласований сплошных рубок используется механизм "расчистки от лесных насаждений", что убирает юридические барьеры.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов