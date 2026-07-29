В тюменской школе №27 заменят системы отопления, вентиляции и электроснабжения

В Тюмени капитально ремонтируют школу №27 на улице 30 лет Победы. За ходом работ проследили заместитель главы города Юрий Вавакин и председатель городской думы Светлана Иванова.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс с учениками

Здание построили в 1978 году. За сорок с лишним лет инженерные сети и коммуникации износились, что потребовало полной модернизации объекта для обеспечения безопасности учеников и учителей.

Ремонт начался в апреле. Сейчас строители закончили демонтаж и перешли к основным этапам: возводят внутренние стены, чинят кровлю и меняют системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Параллельно подрядчик облицовывает фасад и делает внутреннюю отделку.

Параметр Данные Год постройки здания 1978 Старт ремонта Апрель 2024 года Срок сдачи объекта Сентябрь 2027 года

Помимо обновления самого здания, в классах заменят мебель и установят новое оборудование. Школа должна принять учеников к началу учебного года 2027-го.