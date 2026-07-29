В Саратовской области обновили дорогу Саратов — Балтай и построили дом для врачей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил Балтайский район Саратовской области, чтобы проверить ход реализации инфраструктурных проектов и обсудить развитие сельских территорий.
В селе Царевщина спикер Госдумы осмотрел работу возрожденной птицефабрики. Также он проверил благоустройство территории школы и детского сада, выполненное по депутатскому проекту. Жители попросили помочь с капитальным ремонтом школы.
"Приняли решение о создании сельских агломераций. Мы исходим из того, что Царевщина — это опорное село и подпадает под определение сельской агломерации. То есть меры поддержке можно будет оказывать всесторонне и школе, и селу, с тем, чтобы сохранить Царевщину", — подчеркнул Вячеслав Володин.
В райцентре — поселке Балтай — завершают капитальный ремонт школы. Здесь создают образовательный центр, который включает бассейн и стадион. В ходе встречи с местными жителями Вячеслав Володин получил просьбу воссоздать швейное производство, чтобы создать новые рабочие места и остановить отток населения из села. Спикер Госдумы пообещал найти решение по этому вопросу.
Ранее в Балтае и соседних селах Царевщина и Большие Озерки провели комплекс работ по обновлению среды:
|Направление
|Результаты работ
|Образование и спорт
|Построили пришкольный бассейн, многофункциональный стадион и спортивные площадки. Отремонтировали дворы школ и детсадов.
|Дороги и городская среда
|Привели в порядок дорогу Саратов — Балтай, отремонтировали тротуары и дворы.
|Социальный сектор
|Построили служебный дом для врачей и медсестер.
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