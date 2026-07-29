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В Саратовской области обновили дорогу Саратов — Балтай и построили дом для врачей

Россия » Поволжье » Саратов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил Балтайский район Саратовской области, чтобы проверить ход реализации инфраструктурных проектов и обсудить развитие сельских территорий.

Дорога через поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дорога через поле

В селе Царевщина спикер Госдумы осмотрел работу возрожденной птицефабрики. Также он проверил благоустройство территории школы и детского сада, выполненное по депутатскому проекту. Жители попросили помочь с капитальным ремонтом школы.

"Приняли решение о создании сельских агломераций. Мы исходим из того, что Царевщина — это опорное село и подпадает под определение сельской агломерации. То есть меры поддержке можно будет оказывать всесторонне и школе, и селу, с тем, чтобы сохранить Царевщину", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Инфраструктура и рабочие места в Балтае

В райцентре — поселке Балтай — завершают капитальный ремонт школы. Здесь создают образовательный центр, который включает бассейн и стадион. В ходе встречи с местными жителями Вячеслав Володин получил просьбу воссоздать швейное производство, чтобы создать новые рабочие места и остановить отток населения из села. Спикер Госдумы пообещал найти решение по этому вопросу.

Ранее в Балтае и соседних селах Царевщина и Большие Озерки провели комплекс работ по обновлению среды:

Направление Результаты работ
Образование и спорт Построили пришкольный бассейн, многофункциональный стадион и спортивные площадки. Отремонтировали дворы школ и детсадов.
Дороги и городская среда Привели в порядок дорогу Саратов — Балтай, отремонтировали тротуары и дворы.
Социальный сектор Построили служебный дом для врачей и медсестер.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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