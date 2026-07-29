Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бокал вина каждый вечер стал ловушкой: жизнь Юлии Бордовских в США привела к тяжёлым последствиям
В Мордовии строят дорогу между монастырями Старого Города и Вещерки
Автобусы № 56 в Краснодаре начнут заезжать на улицу Александровскую с 1 августа
Марс раскрыл необычный узор: поверхность планеты покрылась загадочными многоугольниками
Опасная лихорадка под Петербургом: 40% грызунов в лесах заражены бактерией, которую переносят клещи
Росатом построит на Чукотке атомную станцию малой мощности Шельф-М
Педаль тормоза стала "ватной" в жару: опасная поломка может застать водителя врасплох
180 дней и продление на полгода: как работает в Таиланде виза для цифровых кочевников
Женщины сорвали джек-пот: они худеют на тирзепатиде на 6,5 процента эффективнее мужчин

Житель Челябинской области обязан вернуть 720 тысяч рублей пенсионерке из Твери

Россия » Урал » Челябинск

Прокуратура Заволжского района Твери добилась через суд возврата 720 тысяч рублей, похищенных мошенниками у 84-летней пенсионерки. Деньги были переведены на счет жителя Челябинской области — судебное решение взыскало сумму в пользу пострадавшей. Инцидент произошел в июле 2024 года. Пожилую тверичанку убедили перевести сбережения на "безопасный счет".

Пять тысяч рублей
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Пять тысяч рублей

Установлено, что получатель средств зарегистрирован в Саткинском городском округе Челябинской области. Поскольку уголовное дело по факту мошенничества расследуется, а враг за рубежом, прокуратура обратилась с гражданским иском к владельцу счета о взыскании неосновательного обогащения. Саткинский городской суд Челябинской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Возврат средств по решению суда — один из немногих рабочих механизмов вернуть деньги пожилым жертвам удаленного мошенничества, когда самих преступников застать на месте практически невозможно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Садоводство, цветоводство
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Последние материалы
Женщины сорвали джек-пот: они худеют на тирзепатиде на 6,5 процента эффективнее мужчин
Учёные предложили использовать генетический механизм осьминогов для лечения болезни Альцгеймера
Резкий запах на борту Boeing 787 привел к вынужденной посадке в Дублине
Криль и анчоусы для друга: как дефицит Омега-кислот связан с избыточной линькой у собак
Сезон шашлыков расширяет талию? 7 способов не накопить лишние килограммы к зиме
Жители Алматы смогут отслеживать статус своих заявок в реальном времени
Тело изменилось после родов: стратегия Оксаны Самойловой привела к идеальной форме без мучений
Аэропорт Астаны нарушил законодательство из-за дополнительных платежей
Импорт одежды и аксессуаров в Казахстан за январь–май 2026 года упал в 3,2 раза
Миссия NASA по спасению обсерватории Swift оказалась на грани провала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.