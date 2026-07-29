Житель Челябинской области обязан вернуть 720 тысяч рублей пенсионерке из Твери

Прокуратура Заволжского района Твери добилась через суд возврата 720 тысяч рублей, похищенных мошенниками у 84-летней пенсионерки. Деньги были переведены на счет жителя Челябинской области — судебное решение взыскало сумму в пользу пострадавшей. Инцидент произошел в июле 2024 года. Пожилую тверичанку убедили перевести сбережения на "безопасный счет".
Установлено, что получатель средств зарегистрирован в Саткинском городском округе Челябинской области. Поскольку уголовное дело по факту мошенничества расследуется, а враг за рубежом, прокуратура обратилась с гражданским иском к владельцу счета о взыскании неосновательного обогащения. Саткинский городской суд Челябинской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Возврат средств по решению суда — один из немногих рабочих механизмов вернуть деньги пожилым жертвам удаленного мошенничества, когда самих преступников застать на месте практически невозможно.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.