Работодатель из Челябинской области выплатит компенсацию за сверхурочные часы

Работодатель должен оплачивать время переодевания и подготовки оборудования, если приказал сотрудникам приходить на смену раньше или уходить позже.

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Прецедент создал Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Разбирательство касалось наладчика станков Александра Д. из Миасса (Челябинская область). Мужчина получал оклад 75 тысяч рублей без учета надбавок.

Завод обязал рабочих приходить за десять минут до смены и оставаться на десять минут после её завершения. Это время тратили на подготовку оборудования и переодевание, но зарплату за эти дополнительные минуты не платили. Александр Д. работал в компании с сентября по февраль.

Суд встал на сторону бывшего сотрудника. Поскольку человек находился на территории предприятия по распоряжению руководства, ежедневные 20 минут признали сверхурочной работой.

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Ключевым фактором в таких спорах становится инициатива. Если человек приезжает заранее по своей воле, доплаты не будет. Юрист Владислав Алехин приводит в пример дело из Мурманска: сотрудник проектной организации задерживался в офисе допоздна, но не смог доказать, что это требовало начальство. В деньгах ему отказали.

Ответы на популярные вопросы

Считается ли переодевание в спецодежду рабочим временем?

Да, если руководство обязует делать это на территории предприятия до официального начала смены.

Как доказать, что задержка была вынужденной?

Необходимо иметь подтверждение распоряжения руководства: приказы, записи в журналах или электронные сообщения. Самостоятельный приход в офис не дает права на компенсацию.

Экспертная проверка: Светлана Фёдорова , юрист по региональному законодательству