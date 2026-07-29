В Мордовии строят дорогу между монастырями Старого Города и Вещерки

Глава Мордовии Артём Здунов проверил ход работ по развитию дорожной сети и обновлению общественного транспорта республики. Основной акцент сделан на ликвидации застарелых проблем с качеством полотна в районах и сокращении интервалов движения автобусов в Саранске.
В текущем сезоне республика работает над 39 объектами в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и госпрограммы развития сельских территорий. Помимо субсидий из Дорожного фонда республики, основные ресурсы направлены на стратегические транспортные узлы.
|Объект
|Значение проекта
|ул. Строительная (Саранск)
|Связь от улицы Победы до ул. Гожувской
|Развязка в г. Ковылкино
|Оптимизация транспортного потока в городе
|Трасса с. Старый Город — д. Вещерка
|Соединение Санаксарского и Серафимо-Дивеевского монастырей (межрегиональный маршрут с Нижегородской областью)
Анализ данных Центра управления регионом (ЦУР) показал всплеск недовольства состоянием дорог в Саранске, а также Рузаевском, Зубово-Полянском, Лямбирском и Ковылкинском районах. Артём Здунов потребовал установить четкие сроки ремонта по каждому обращению.
Особое внимание уделено точкам, которые годами остаются без внимания дорожных служб. В список приоритетных для исправления попали дороги в селах Левжа (Рузаевский район), Лопатино и Берсеневка (Лямбирский район), а также Потьма (Зубово-Полянский район).
Параллельно с дорогами глава республики разобрал работу городского транспорта. Жители столицы жалуются на срывы графиков по маршрутам №9 и №11, особенно в вечернее время после 19:30.
Для решения проблемы Саранск обновит подвижной состав:
"Все обращения взять на жесткий контроль, по всем объектам расписать сроки проведения ремонта и обеспечить четкое выполнение", — поручил Артём Здунов.
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