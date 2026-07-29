В Мордовии строят дорогу между монастырями Старого Города и Вещерки

Глава Мордовии Артём Здунов проверил ход работ по развитию дорожной сети и обновлению общественного транспорта республики. Основной акцент сделан на ликвидации застарелых проблем с качеством полотна в районах и сокращении интервалов движения автобусов в Саранске.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Ключевые дорожные проекты

В текущем сезоне республика работает над 39 объектами в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и госпрограммы развития сельских территорий. Помимо субсидий из Дорожного фонда республики, основные ресурсы направлены на стратегические транспортные узлы.

Объект Значение проекта ул. Строительная (Саранск) Связь от улицы Победы до ул. Гожувской Развязка в г. Ковылкино Оптимизация транспортного потока в городе Трасса с. Старый Город — д. Вещерка Соединение Санаксарского и Серафимо-Дивеевского монастырей (межрегиональный маршрут с Нижегородской областью)

Проблемные участки и жалобы жителей

Анализ данных Центра управления регионом (ЦУР) показал всплеск недовольства состоянием дорог в Саранске, а также Рузаевском, Зубово-Полянском, Лямбирском и Ковылкинском районах. Артём Здунов потребовал установить четкие сроки ремонта по каждому обращению.

Особое внимание уделено точкам, которые годами остаются без внимания дорожных служб. В список приоритетных для исправления попали дороги в селах Левжа (Рузаевский район), Лопатино и Берсеневка (Лямбирский район), а также Потьма (Зубово-Полянский район).

Обновление автопарка Саранска

Параллельно с дорогами глава республики разобрал работу городского транспорта. Жители столицы жалуются на срывы графиков по маршрутам №9 и №11, особенно в вечернее время после 19:30.

Для решения проблемы Саранск обновит подвижной состав:

До конца августа в парк поступят 12 больших автобусов "КАМАЗ".

В ноябре прибудет одна машина особо большого класса.

В августе на базе "Горэлектротранса" запускают сборочную площадку троллейбусов "СИНАРА", где до конца года выпустят 10 новых единиц техники.

"Все обращения взять на жесткий контроль, по всем объектам расписать сроки проведения ремонта и обеспечить четкое выполнение", — поручил Артём Здунов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов