Автобусы № 56 в Краснодаре начнут заезжать на улицу Александровскую с 1 августа

С 1 августа в Краснодаре меняют схемы движения автобусов № 46 и № 56. Транспортные службы перераспределили участки дорог между этими маршрутами, чтобы сократить время ожидания транспорта на остановках.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Автобусная остановка в осеннем парке

Автобусы № 46 перестанут заезжать на улицу Александровскую (на отрезке от улицы Николая Воробьёва до Елисейской). Из этого маршрута убрали самые загруженные участки, поэтому машины будут ходить чаще, а интервалы между рейсами станут короче.

Обеспечить связь на освободившемся участке Александровской дороги поручили 56-му маршруту — теперь автобусы этого направления заменят там 46-й рейс.

Маршрут Изменения с 1 августа № 46 Не заезжает на ул. Александровскую (от ул. Н. Воробьёва до ул. Елисейской) № 56 Начинает курсировать по ул. Александровской (от ул. Н. Воробьёва до ул. Елисейской)