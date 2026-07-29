Автобусы № 56 в Краснодаре начнут заезжать на улицу Александровскую с 1 августа

С 1 августа в Краснодаре меняют схемы движения автобусов № 46 и № 56. Транспортные службы перераспределили участки дорог между этими маршрутами, чтобы сократить время ожидания транспорта на остановках.
Автобусы № 46 перестанут заезжать на улицу Александровскую (на отрезке от улицы Николая Воробьёва до Елисейской). Из этого маршрута убрали самые загруженные участки, поэтому машины будут ходить чаще, а интервалы между рейсами станут короче.
Обеспечить связь на освободившемся участке Александровской дороги поручили 56-му маршруту — теперь автобусы этого направления заменят там 46-й рейс.
|Маршрут
|Изменения с 1 августа
|№ 46
|Не заезжает на ул. Александровскую (от ул. Н. Воробьёва до ул. Елисейской)
|№ 56
|Начинает курсировать по ул. Александровской (от ул. Н. Воробьёва до ул. Елисейской)
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