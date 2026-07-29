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Новые сорта пшеницы в Нижегородской области могут показать высокую урожайность

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Аграрии Нижегородской области начали уборку зерновых. Традиционный праздник первого снопа прошел в Городецком округе на полях колхоза имени Куйбышева, где первыми срезали колосья новых сортов озимой пшеницы — "Ермоловки" и "Болдинской".

Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

По данным регионального министерства сельского хозяйства, к жатве подключились фермеры 25 муниципалитетов. Первые результаты показывают, что объемы зерна в этом году будут сопоставимы с прошлым сезоном, хотя погода создала определенные сложности.

Показатель Значение
Площадь убранных полей около 1000 га
Объем намолоченного зерна 30 тыс. тонн
Средняя урожайность 34,5 ц/га

Ставка на селекцию

Особое внимание в Городецком округе уделили испытаниям пшеницы "Ермоловка" и "Болдинская". Сорта разработали в компании "Щёлково Агрохим", чтобы повысить продуктивность полей региона.

"Ожидается, что их урожайность превысит среднероссийский показатель по озимой пшенице и составит более 45-48 центнеров с гектара", — сообщил гендиректор компании, академик РАН Салис Каракотов.

Церемония начала уборки началась с молебна, который провел епископ Городецкий и Ветлужский Парамон. После символического срезания снопов на поля вышли комбайны.

"Традицию праздника первого снопа в колхозе имени Куйбышева возродили почти 40 лет назад по инициативе руководителя хозяйства Евгения Кочетова. За это время небольшое сельское мероприятие стало одним из заметных событий аграрного календаря региона", — отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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