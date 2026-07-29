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Россияне не смогут вписывать детей в загранпаспорта с января 2027 года

Россия

С января 2027 года россияне больше не смогут вписывать детей в свои загранпаспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. Из документов также уберут графы "Личный код" и "Учётная запись", которые признали неактуальными.

загранпаспорт
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
загранпаспорт

Главная причина перемен — частые отказы во въезде несовершеннолетних в европейские страны, если у ребенка нет собственного паспорта. Чтобы избежать проблем с пересечением границы, власти рекомендуют заранее проверять международные соглашения и правила конкретных государств.

Технические изменения в паспортах

Помимо отмены записей о детях, МВД меняет формат машиносчитываемого кода. Это нужно для приведения документов к международным нормам ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Теперь тип документа будут обозначать двумя буквами вместо одной:

Тип документа Старый код Новый код
Загранпаспорт P PP
Дипломатический паспорт D PD
Служебный паспорт S PO

Юридической базой для отмены вписывания детей стал закон от апреля 2026 года, который упразднил госпошлину за внесение таких записей.

Проблемы с биометрией и въездом в ЕС

Ситуация обостряется из-за политики ряда европейских стран. Ряд государств ЕС перестали признавать российские паспорта без биометрии (пятилетние документы). Аналогичные меры уже приняли Франция, Чехия, Дания и Эстония. Последняя с 31 марта 2025 года полностью закрыла въезд по документам без чипа, так как они не позволяют сопоставить данные владельца с электронной записью.

Следом за ними ограничения ввели Литва и Латвия. На этом фоне МИД РФ советует россиянам оформлять биометрические паспорта сроком на 10 лет, чтобы гарантировать себе возможность передвижения по миру.

Экспертная проверка: Татьяна Зайцева, обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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