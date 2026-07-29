Россияне не смогут вписывать детей в загранпаспорта с января 2027 года

С января 2027 года россияне больше не смогут вписывать детей в свои загранпаспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. Из документов также уберут графы "Личный код" и "Учётная запись", которые признали неактуальными.
Главная причина перемен — частые отказы во въезде несовершеннолетних в европейские страны, если у ребенка нет собственного паспорта. Чтобы избежать проблем с пересечением границы, власти рекомендуют заранее проверять международные соглашения и правила конкретных государств.
Помимо отмены записей о детях, МВД меняет формат машиносчитываемого кода. Это нужно для приведения документов к международным нормам ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Теперь тип документа будут обозначать двумя буквами вместо одной:
|Тип документа
|Старый код
|Новый код
|Загранпаспорт
|P
|PP
|Дипломатический паспорт
|D
|PD
|Служебный паспорт
|S
|PO
Юридической базой для отмены вписывания детей стал закон от апреля 2026 года, который упразднил госпошлину за внесение таких записей.
Ситуация обостряется из-за политики ряда европейских стран. Ряд государств ЕС перестали признавать российские паспорта без биометрии (пятилетние документы). Аналогичные меры уже приняли Франция, Чехия, Дания и Эстония. Последняя с 31 марта 2025 года полностью закрыла въезд по документам без чипа, так как они не позволяют сопоставить данные владельца с электронной записью.
Следом за ними ограничения ввели Литва и Латвия. На этом фоне МИД РФ советует россиянам оформлять биометрические паспорта сроком на 10 лет, чтобы гарантировать себе возможность передвижения по миру.
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