В Белгороде АЗС Лукойла будут запускать поэтапно для борьбы с дефицитом топлива

В Белгороде начнут восстанавливать заправочные станции "Лукойл", поврежденные в результате атак беспилотников. Часть АЗС временно перестали работать, но компания планирует вернуть их в строй.

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Александр Шуваев обсудил ситуацию с руководством нефтяной компании. Главная задача сейчас — обеспечить жителей топливом и не допустить дефицита на дорогах. Чтобы люди быстрее вернулись к привычному ритму, заправки будут запускать поэтапно: сначала заработает как минимум одна колонка, после чего станция выйдет на полную мощность.

"Компания "Лукойл" не намерена закрывать АЗС своей сети. Напротив, прямо сейчас проводятся активные работы для того, чтобы как можно скорее восстановить повреждённые станции", — сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Защита и поставки

Помимо ремонта, стороны обсудили установку систем защиты на объектах. Власти региона поддерживают связь с представителями топливного бизнеса, чтобы оценить риски и исключить перебои с поставками бензина и дизельного топлива.

Ранее белгородским предприятиям предложили льготные займы на закупку средств защиты от БПЛА. Вопрос безопасности стал приоритетным после трагических событий июля, когда при атаке на одну из АЗС погиб секретарь городского комитета КПРФ.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова