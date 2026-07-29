Часть кварталов Курска временно останется без электричества в начале августа

В начале августа в Курске пройдут плановые работы на электросетях. В разные дни часть городских кварталов останется без электричества. Ограничения затронут Центральный, Сеймский и Железнодорожный округа.
|Округ
|Даты и время
|Адреса домов
|Телефон
|Центральный
|4, 5, 6 августа
09:00 — 16:00
|ул. А. Аристарховой (9–44), ул. К. Зеленко (35–40), ул. Володарского (63а–80)
|34-98-20
|Сеймский
|3, 5, 7 августа
09:00 — 16:00
|ул. Броневая (31–43), ул. 3-я Степная (56–64), ул. Аэроклубная (22–45а), ул. 5-я Кислинская (53–69)
|34-98-21
|Сеймский
|4, 6 августа
09:00 — 16:00
|ул. Кольцевая (132–144/37), ул. 1-я Огородная (1–44), ул. 2-я Огородная (1–22)
|Железнодорожный
|4–7 августа
09:00 — 16:00
|ул. Марата (21–59), ул. Цюрупы (1–15), ул. Чапаева (1–2/1), ул. Коммунальная (13–20), ул. Каширцева (15–21)
|34-98-22
|Железнодорожный
|6 августа
09:00 — 12:00
|ул. Усадебная (33–35), ул. Воздушная (28–55), ул. Аэропортовская (34–76), ДНТ «Авиатор-2»
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