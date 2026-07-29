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Часть кварталов Курска временно останется без электричества в начале августа

Россия » Центр » Курск

В начале августа в Курске пройдут плановые работы на электросетях. В разные дни часть городских кварталов останется без электричества. Ограничения затронут Центральный, Сеймский и Железнодорожный округа.

Работы на вышке ЛЭП
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Работы на вышке ЛЭП
Округ Даты и время Адреса домов Телефон
Центральный 4, 5, 6 августа
09:00 — 16:00		 ул. А. Аристарховой (9–44), ул. К. Зеленко (35–40), ул. Володарского (63а–80) 34-98-20
Сеймский 3, 5, 7 августа
09:00 — 16:00		 ул. Броневая (31–43), ул. 3-я Степная (56–64), ул. Аэроклубная (22–45а), ул. 5-я Кислинская (53–69) 34-98-21
Сеймский 4, 6 августа
09:00 — 16:00		 ул. Кольцевая (132–144/37), ул. 1-я Огородная (1–44), ул. 2-я Огородная (1–22)  
Железнодорожный 4–7 августа
09:00 — 16:00		 ул. Марата (21–59), ул. Цюрупы (1–15), ул. Чапаева (1–2/1), ул. Коммунальная (13–20), ул. Каширцева (15–21) 34-98-22
Железнодорожный 6 августа
09:00 — 12:00		 ул. Усадебная (33–35), ул. Воздушная (28–55), ул. Аэропортовская (34–76), ДНТ «Авиатор-2»  
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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