Жители района Вертолетного поля в Ростове-на-Дону останутся без холодной воды в течение суток — с 9 утра 30 июля до 9 утра 31 июля.
Сотрудники АО "Ростовводоканал" проведут на сетях ремонтные работы. Ограничения затронут частный сектор и многоквартирные дома в границах улиц Мушкетова, Евфремова, Батуринской, 3-й Круговой, Салютина и Володарского.
|Адреса отключения
|Сроки
|ул. 3-я Круговая, Салютина, 2-я Володарского, Тружеников, Батуринская, Крючкова, Мушкетова, бульвар Платова
|30 июля (09:00) — 31 июля (09:00)
В "Ростовводоканале" рекомендуют заранее наполнить емкости водой. Подачу ресурса возобновят сразу после завершения технических работ.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.