Жители Вертолетного поля в Ростове-на-Дону останутся без холодной воды на сутки

Жители района Вертолетного поля в Ростове-на-Дону останутся без холодной воды в течение суток — с 9 утра 30 июля до 9 утра 31 июля.

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Сотрудники АО "Ростовводоканал" проведут на сетях ремонтные работы. Ограничения затронут частный сектор и многоквартирные дома в границах улиц Мушкетова, Евфремова, Батуринской, 3-й Круговой, Салютина и Володарского.

Адреса отключения Сроки ул. 3-я Круговая, Салютина, 2-я Володарского, Тружеников, Батуринская, Крючкова, Мушкетова, бульвар Платова 30 июля (09:00) — 31 июля (09:00)

В "Ростовводоканале" рекомендуют заранее наполнить емкости водой. Подачу ресурса возобновят сразу после завершения технических работ.