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В Крыму выделят почти 4 миллиона рублей на проекты ремонта водохранилищ

Россия » Юг » Симферополь

В Алуште отремонтируют плотины Изобильненского и Кутузовского водохранилищ. На разработку проектов и инженерные изыскания выделят почти 4 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликовал глава Крыма.

Гидроэлектростанция в горной долине с зеркальным озером
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Гидроэлектростанция в горной долине с зеркальным озером

Работы по подготовке к ремонту выполнит компания «Энергостальпроект». Заказчиком выступает Крымское управление водного хозяйства и мелиорации. Контракты рассчитаны на срок до 30 ноября 2026 года.

Ремонт гидротехнических сооружений нужен для их безопасной эксплуатации. Параллельно с этим в регионе проверят систему переброски воды из Кутузовского водохранилища (село Нижняя Кутузовка) в Изобильненское. Как сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, такая проверка позволит оценить надежность резервов, от которых зависит стабильный водоснабжение Алушты в летний период.

Объект/Этап Детали
Объекты ремонта Изобильненское и Кутузовское водохранилища
Стоимость изысканий 3 977 565 рублей
Срок исполнения До 30 ноября 2026 года

Обновление старых плотин дополнят созданием новых мощностей. До 2030 года в Крыму построят два водохранилища общим объемом около 15 млн кубометров. Одно из них, на 8,6 млн кубических метров, появится возле поселка Солнечногорское в округе Алушта. Это поможет обеспечить водой растущее число жителей и туристов.

"Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации РК проведет комплексную проверку всей системы переброски воды из Кутузовского в Изобильненское водохранилище", — сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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В Крыму выделят почти 4 миллиона рублей на проекты ремонта водохранилищ
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