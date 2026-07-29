Водители Нижегородской области смогут заправиться без учета четности номеров 1 августа

В Нижегородской области 1 августа временно отменят правило заправки автомобилей по четности государственных номеров. Решение приняли в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

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Причина в календарном совпадении: 31 июля и 1 августа выпадают на нечетные дни подряд. Власти решили убрать ограничение на один день, чтобы водители с четными номерами могли заправить баки наравне с остальными.

"Призываем автомобилистов не создавать искусственный ажиотаж и не приезжать на АЗС, если бак почти полный", — сообщили в министерстве.

Остальные ограничения остаются в силе. Нефтяные компании по-прежнему лимитируют объем топлива в бак и запрещают заправлять канистры и другую тару. Эти правила будут действовать до особого распоряжения сетей АЗС.

Особенности заправки в регионе

Систему "чет-нечет" внедрили на сетевых станциях области 6 июля. Мера помогла сократить очереди и стабилизировать запасы топлива на объектах. Правило не распространяется на заправки вдоль федеральной трассы М-12.

Меры на АЗС Статус / Условие Заправка по четности номеров Приостановлена только на 1 августа Продажа топлива в тару Запрещена Лимит объема в бак Сохраняется

Параллельно с этими мерами регион пробует новые технологии оплаты. Так, с 29 июля на одной из заправок в Ветлуге начали продавать топливо по QR-кодам.