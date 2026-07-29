Ограничения электроснабжения в Краснодаре: график по улицам на 30 июля

Жители Краснодара 30 июля столкнутся с масштабным отключением электричества. Ограничения затронут 80 улиц города, что может осложнить работу магазинов, офисов и быт горожан в разгар рабочего дня.
График отключений разбит на несколько временных интервалов:
|Период отключения
|Основные адреса
|08:00 — 17:00
|Бородинская, Вольная, Потемкинская, Ремесленная
|09:00 — 17:00
|Академическая, Бирюзовая, Российская, Северная, Славянская и др.
|С 09:00
|Гоголя, Леваневского, Янковского
Для уточнения деталей и получения полной информации жители могут позвонить в диспетчерскую службу "Электросети Кубани" — "Краснодарэлектросеть" по телефону 255-45-66.
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