Ограничения электроснабжения в Краснодаре: график по улицам на 30 июля

Жители Краснодара 30 июля столкнутся с масштабным отключением электричества. Ограничения затронут 80 улиц города, что может осложнить работу магазинов, офисов и быт горожан в разгар рабочего дня.

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График отключений разбит на несколько временных интервалов:

С 08:00 до 17:00 - ток отключат на Бородинской, Вольной, Потемкинской и Ремесленной улицах.

- ток отключат на Бородинской, Вольной, Потемкинской и Ремесленной улицах. С 09:00 до 17:00 - подача энергии прекратится на большинстве адресов, включая улицы Академическую, Бирюзовую, Братьев Игнатовых, Российскую, Северную, Славянскую, Фрунзе, Черниговскую и Яхонтовую.

- подача энергии прекратится на большинстве адресов, включая улицы Академическую, Бирюзовую, Братьев Игнатовых, Российскую, Северную, Славянскую, Фрунзе, Черниговскую и Яхонтовую. С 09:00 (время восстановления не уточнено) - ограничения введут на улицах Гоголя, Леваневского и Янковского.

Период отключения Основные адреса 08:00 — 17:00 Бородинская, Вольная, Потемкинская, Ремесленная 09:00 — 17:00 Академическая, Бирюзовая, Российская, Северная, Славянская и др. С 09:00 Гоголя, Леваневского, Янковского

Для уточнения деталей и получения полной информации жители могут позвонить в диспетчерскую службу "Электросети Кубани" — "Краснодарэлектросеть" по телефону 255-45-66.