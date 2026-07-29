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Ограничения электроснабжения в Краснодаре: график по улицам на 30 июля

Россия » Юг » Краснодар

Жители Краснодара 30 июля столкнутся с масштабным отключением электричества. Ограничения затронут 80 улиц города, что может осложнить работу магазинов, офисов и быт горожан в разгар рабочего дня.

Лампочка Эдисона
Фото: https://unsplash.com by Riddhima Ramnani is licensed under Free
Лампочка Эдисона

График отключений разбит на несколько временных интервалов:

  • С 08:00 до 17:00 - ток отключат на Бородинской, Вольной, Потемкинской и Ремесленной улицах.
  • С 09:00 до 17:00 - подача энергии прекратится на большинстве адресов, включая улицы Академическую, Бирюзовую, Братьев Игнатовых, Российскую, Северную, Славянскую, Фрунзе, Черниговскую и Яхонтовую.
  • С 09:00 (время восстановления не уточнено) - ограничения введут на улицах Гоголя, Леваневского и Янковского.
Период отключения Основные адреса
08:00 — 17:00 Бородинская, Вольная, Потемкинская, Ремесленная
09:00 — 17:00 Академическая, Бирюзовая, Российская, Северная, Славянская и др.
С 09:00 Гоголя, Леваневского, Янковского

Для уточнения деталей и получения полной информации жители могут позвонить в диспетчерскую службу "Электросети Кубани" — "Краснодарэлектросеть" по телефону 255-45-66.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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