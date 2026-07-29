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Движение по дороге Дно – Искра ограничат 30 июля из-за дорожных работ

Россия » Северо-Запад » Псков

Движение по дороге Дно – Искра ограничат 30 июля с 9:00 до 17:00. Перекрытие затронет участок на 6-м километре (км 6+257), сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Перекрытие дороги в центре города
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перекрытие дороги в центре города

Дорожники заменят водопропускную трубу. На время работ водителей направят по объездному маршруту через дороги Искра – Заклинье и от нее до деревни Гористо.

Параметр Детали
Дата и время 30 июля, 09:00 – 17:00
Участок трасса Дно – Искра, км 6+257
Причина замена водопропускной трубы
Схема объезда Искра – Заклинье $\rightarrow$ д. Гористо

"Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования", — отметили в министерстве.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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