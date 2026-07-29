Движение по дороге Дно – Искра ограничат 30 июля из-за дорожных работ

Движение по дороге Дно – Искра ограничат 30 июля с 9:00 до 17:00. Перекрытие затронет участок на 6-м километре (км 6+257), сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Дорожники заменят водопропускную трубу. На время работ водителей направят по объездному маршруту через дороги Искра – Заклинье и от нее до деревни Гористо.
|Параметр
|Детали
|Дата и время
|30 июля, 09:00 – 17:00
|Участок
|трасса Дно – Искра, км 6+257
|Причина
|замена водопропускной трубы
|Схема объезда
|Искра – Заклинье $\rightarrow$ д. Гористо
"Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования", — отметили в министерстве.
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