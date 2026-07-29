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Личное подворье в селе Пичаево признали эпизоотическим очагом бешенства

Россия » Центр » Тамбов

В Пичаевском округе ввели ограничения из-за вспышки бешенства. Эпизоотическим очагом признали личное подворье по адресу: село Пичаево, улица Красная, дом №28.

Собаки на улице
Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены
Собаки на улице

На территорию этого двора посторонним заходить запрещено. Владельцам и работникам запретили лечить восприимчивых к вирусу животных, а также перевозить их в пределах очага или вывозить за его границы.

Все село Пичаево теперь имеет статус неблагополучного населенного пункта по бешенству. Это значит, что здесь временно нельзя проводить ярмарки и выставки животных, вывозить из села восприимчивых к болезни зверей или отлавливать диких животных.

Риски для жителей

Бешенство поражает всех млекопитающих и передается человеку. Вирус попадает в организм через укусы, слюну больного животного или при контакте с зараженными предметами.

Опасность заключается в том, что вирус присутствует в слюне за 10 дней до того, как болезнь проявит себя внешне. Чаще всего источниками инфекции для людей становятся кошки и собаки, а среди диких видов — грызуны и псовые.

Признак/Источник Описание
Главный симптом Неадекватное, необычное поведение животного
Домашние источники Собаки, кошки
Дикие источники Псовые, грызуны

Ответы на популярные вопросы

Как понять, что животное больно?

Следите за поведением: любое резкое изменение привычек, агрессия или странная вялость могут быть признаками вируса.

Что делать при контакте с подозрительным животным?

Немедленно обратиться в медицинское учреждение для получения вакцины, даже если укус кажется незначительным.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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