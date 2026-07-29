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Бензин АИ-95 возвращается на заправки "Балтнефти" в Калининградской области

Россия » Северо-Запад » Калининград

На заправках "Балтнефти" в Калининградской области возобновят продажу бензина марки АИ-95. Это произойдет в ближайшие недели, сообщил губернатор Иван Беспрозванный.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Ранее доступ к этому виду топлива ограничили из-за проблем с логистикой и нестабильности на топливном рынке. Для водителей региона это означало необходимость переходить на другие марки бензина или искать альтернативные АЗС.

По словам главы региона, поставки топлива из других российских субъектов стабилизировались, что позволяет вернуть заправки к полноценной работе.

"Мы следим за ситуацией и готовы к оперативному реагированию на любые изменения. Уверен, что в ближайшие недели все будет возвращено в нормальный режим", — отметил Иван Беспрозванный.

В ближайшие дни специалисты начнут восстанавливать полный ассортимент топлива на всех станциях сети в области.

Параметр Статус
Топливо Бензин АИ-95
Срок возобновления Ближайшие недели
Причина сбоя Проблемы с логистикой и поставками из регионов РФ
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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