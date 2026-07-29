Врачи Омска требуют полного запрета на продажу и использование вейпов

Врачи Омского городского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова призвали полностью запретить продажу и использование вейпов и систем доставки никотина в виде пара.

Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вейп

Медики считают такие устройства прямой угрозой здоровью, при этом основной группой риска остаются подростки. По словам специалистов, воздействие паров приводит к развитию респираторных заболеваний и тяжелым повреждениям легких.

"Вейпы особенно опасны для детей и подростков, так как их организм еще не полностью сформирован. Употребление никотина в этот период может привести к нарушению развития мозга и формированию зависимости", — отметили врачи госпиталя.

Помимо физического вреда легким, специалисты указывают на быстрое развитие сильной никотиновой зависимости. Врачи требуют от властей ужесточить контроль за торговлей этими устройствами, чтобы ограничить доступ к ним несовершеннолетних.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова