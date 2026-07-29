В детских садах Тульской области нашли тухлое мясо и химикаты в еде

В детских садах Тульской области нашли тухлое мясо, химикаты в продуктах питания и загрязненный песок. Нарушения зафиксировали сотрудники Роспотребнадзора после серии проверок.
Специалисты взяли 916 проб готовых блюд и 199 образцов почвы и песка на игровых площадках. В части продуктов обнаружили недопустимые химические вещества, а в некоторых учреждениях зафиксировали наличие испорченного мяса и грубые нарушения правил хранения еды.
|Объект проверки
|Количество проб / Результат
|Готовые блюда
|916 проб (найдены химикаты, тухлое мясо)
|Почва и песок
|199 проб (зафиксировано загрязнение)
Виновных в нарушениях уже наказали: ответственные лица получили предупреждения и административные штрафы.
Роспотребнадзор оставил ведомства на усиленном контроле. Сейчас инспекторы проводят дополнительные проверки, чтобы исключить риски для здоровья детей.
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