В детских садах Тульской области нашли тухлое мясо и химикаты в еде

В детских садах Тульской области нашли тухлое мясо, химикаты в продуктах питания и загрязненный песок. Нарушения зафиксировали сотрудники Роспотребнадзора после серии проверок.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Детский сад

Специалисты взяли 916 проб готовых блюд и 199 образцов почвы и песка на игровых площадках. В части продуктов обнаружили недопустимые химические вещества, а в некоторых учреждениях зафиксировали наличие испорченного мяса и грубые нарушения правил хранения еды.

Объект проверки Количество проб / Результат Готовые блюда 916 проб (найдены химикаты, тухлое мясо) Почва и песок 199 проб (зафиксировано загрязнение)

Виновных в нарушениях уже наказали: ответственные лица получили предупреждения и административные штрафы.

Роспотребнадзор оставил ведомства на усиленном контроле. Сейчас инспекторы проводят дополнительные проверки, чтобы исключить риски для здоровья детей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова