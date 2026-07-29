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Российские операторы связи ищут новые пути для передачи данных в Европу

Россия

Российские операторы связи ищут новые маршруты для передачи данных в Европу после того, как Финляндия планирует прекратить обслуживание опор линий электропередачи (ЛЭП), на которых закреплены волоконно-оптические кабели.

Оптический кабель и передача данных
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Оптический кабель и передача данных

Финский оператор Fingrid Oy уведомил коллег из России, что с 2027 года перестанет поддерживать инфраструктуру ЛЭП. С 2022 года Россия прекратила поставки электричества в Финляндию, поэтому содержать опоры стало экономически нецелесообразно. Существует риск, что конструкции просто разберут, а кабели перережут.

Для российского телекома это означает потерю части магистральных каналов связи. Сейчас через территорию Финляндии проходит около 60-70% всего зарубежного интернет-трафика страны, при этом на ЛЭП подвешено до 30% всех линий.

Показатель Значение
Доля трафика через Финляндию 60-70% от общего зарубежного объема
Доля линий связи на ЛЭП до 30% от всех линий с Финляндией
Срок прекращения обслуживания с 2027 года

Чтобы избежать сбоев в работе интернета, российские компании обсуждают альтернативные пути. Один из основных вариантов — перенаправление трафика через Беларусь.

В "Россетях" подтвердили, что участок ЛЭП 400 кВ (от ПС Выборгская до ПС Юлликкяля/Кюми) сейчас работает в ограниченном режиме. В будущем эти мощности планируют использовать для внутренних нужд российской энергетики.

"Участок линии электропередачи 400 кВ ПС Выборгская — ПС Юлликкяля/ПС Кюми находится в режиме ограниченной эксплуатации, а в дальнейшем пригодится для внутренних задач российской энергетики", — сообщили в "Россетях".

Хотя разрыв части линий может создать технические сложности, общая зависимость от финских маршрутов будет снижаться по мере запуска новых обходов. Основная задача операторов сейчас — успеть перестроить логистику трафика до 2027 года.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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