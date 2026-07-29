Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Пензенской области заменят сотни лифтов со сроком службы более 25 лет
Модернизация авиаузла в Вологде за 4 млрд рублей улучшит транспортную доступность
Цифровой профиль для каждого: Минздрав объединит все медицинские данные в единую систему
Очереди на заправках Уфы начали сокращаться по данным министерства промышленности
Рост численности розовых пеликанов в Калмыкии: птенцов стало больше на 500 особей
Неблагоприятные метеоусловия ухудшат качество воздуха в Ленинградской области
Популяция дальневосточного леопарда выросла в шесть раз за 20 лет
Доля поездов в деловых поездках между Москвой и Петербургом выросла до 75%
Количество автокредитов в Башкортостане упало в два раза по сравнению с октябрем

Капитальный ремонт моста на Токарной в Пензе обойдется городу в 560 млн рублей

Россия » Поволжье » Пенза

В Пензе определили подрядчика для капитального ремонта моста через реку Пенза в створе улицы Токарной. Единственная заявка, поступившая на аукцион, прошла проверку и была признана соответствующей требованиям.

Ремонт моста
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт моста

Контракт заключит муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Пензы". Финальная стоимость работ составила 560,26 млн рублей. Эта сумма почти в два раза меньше первоначальных оценок, которые достигали 900 млн рублей.

Показатель Значение / Срок
Стоимость контракта 560,26 млн рублей
Срок завершения ремонта до 30 июня 2028 года
Итоговый срок контракта до 8 августа 2028 года

Финансирование и сроки

Средства выделяют из городского бюджета по программе "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе". Расходы распределили на два года: в 2027 году потратят 328,6 млн рублей, а в 2028-м — 231,7 млн рублей.

Предыстория проблемы

Мост на улице Токарной пришел в критическое состояние. Горожане годами жаловались на глубокие ямы и разрушенные тротуары, что сделало движение транспорта затруднительным, а прогулки пешеходов — опасными. Чтобы избежать обрушения или аварий, власти ограничили скорость, запретили проезд большегрузов и перекрыли самые ветхие участки.

Затяжной характер работ привел к вмешательству федеральных структур. В апреле 2026 года Следственное управление СК России по Пензенской области начало проверку состояния сооружения. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о мерах по обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры в регионе.

Ремонт станет возможен после подписания документов с подрядчиком. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу и получила положительный отзыв.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Тула запускает транспортное сообщение с Моховым по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"
Тульская область
Тула запускает транспортное сообщение с Моховым по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Последние материалы
Средний чек на ремонт китайских авто составил 9787 рублей в первой половине 2026 года
В Астрахани, Черноярском и Приволжском районах 30 июля отключат электричество
Подготовка Пензы к зиме: гидравлические испытания прошли в 70% жилых домов
В Нижегородской области увеличили лимиты добычи лося, кабана и медведя
В Татарстане выпустили 25 соколят в рамках программы реинтродукции балобанов
Банк России подготовил проект указания по залогу криптовалюты в маржинальных сделках
Дивеево примет V Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей
США запретили ввоз человекоподобных и четырехногих роботов из-за угроз безопасности
Инженеры назвали основные признаки критического износа тормозных колодок
У комика-иноагента и его жены родилась дочь в США: что известно о первенце Поперечного*
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.