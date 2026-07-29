Капитальный ремонт моста на Токарной в Пензе обойдется городу в 560 млн рублей

В Пензе определили подрядчика для капитального ремонта моста через реку Пенза в створе улицы Токарной. Единственная заявка, поступившая на аукцион, прошла проверку и была признана соответствующей требованиям.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

Контракт заключит муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Пензы". Финальная стоимость работ составила 560,26 млн рублей. Эта сумма почти в два раза меньше первоначальных оценок, которые достигали 900 млн рублей.

Показатель Значение / Срок Стоимость контракта 560,26 млн рублей Срок завершения ремонта до 30 июня 2028 года Итоговый срок контракта до 8 августа 2028 года

Финансирование и сроки

Средства выделяют из городского бюджета по программе "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе". Расходы распределили на два года: в 2027 году потратят 328,6 млн рублей, а в 2028-м — 231,7 млн рублей.

Предыстория проблемы

Мост на улице Токарной пришел в критическое состояние. Горожане годами жаловались на глубокие ямы и разрушенные тротуары, что сделало движение транспорта затруднительным, а прогулки пешеходов — опасными. Чтобы избежать обрушения или аварий, власти ограничили скорость, запретили проезд большегрузов и перекрыли самые ветхие участки.

Затяжной характер работ привел к вмешательству федеральных структур. В апреле 2026 года Следственное управление СК России по Пензенской области начало проверку состояния сооружения. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о мерах по обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры в регионе.

Ремонт станет возможен после подписания документов с подрядчиком. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу и получила положительный отзыв.