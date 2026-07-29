Капитальный ремонт моста на Токарной в Пензе обойдется городу в 560 млн рублей

В Пензе определили подрядчика для капитального ремонта моста через реку Пенза в створе улицы Токарной. Единственная заявка, поступившая на аукцион, прошла проверку и была признана соответствующей требованиям.
Контракт заключит муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Пензы". Финальная стоимость работ составила 560,26 млн рублей. Эта сумма почти в два раза меньше первоначальных оценок, которые достигали 900 млн рублей.
|Показатель
|Значение / Срок
|Стоимость контракта
|560,26 млн рублей
|Срок завершения ремонта
|до 30 июня 2028 года
|Итоговый срок контракта
|до 8 августа 2028 года
Средства выделяют из городского бюджета по программе "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе". Расходы распределили на два года: в 2027 году потратят 328,6 млн рублей, а в 2028-м — 231,7 млн рублей.
Мост на улице Токарной пришел в критическое состояние. Горожане годами жаловались на глубокие ямы и разрушенные тротуары, что сделало движение транспорта затруднительным, а прогулки пешеходов — опасными. Чтобы избежать обрушения или аварий, власти ограничили скорость, запретили проезд большегрузов и перекрыли самые ветхие участки.
Затяжной характер работ привел к вмешательству федеральных структур. В апреле 2026 года Следственное управление СК России по Пензенской области начало проверку состояния сооружения. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о мерах по обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры в регионе.
Ремонт станет возможен после подписания документов с подрядчиком. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу и получила положительный отзыв.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.