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Житель Питкяранты через суд добился перерасчета северной надбавки к пенсии

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Житель Питкяранты добился через суд частичного перерасчета пенсии. Мужчина потребовал включить время работы в качестве индивидуального предпринимателя в "северный" стаж, чтобы увеличить размер страховой выплаты.

Пенсионер считает деньги дома
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пенсионер считает деньги дома

Пенсионер начал получать выплаты по старости 9 января текущего года. Однако Социальный фонд установил сумму без учета повышенной фиксированной надбавки за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Общий страховой стаж мужчины составил более 30 лет, а северный — почти 20 лет. Спор возник из-за двух периодов предпринимательской деятельности: с июля 2005 по март 2006 года и с марта 2007 по декабрь 2009 года. Чтобы доказать факт работы в регионе, мужчина представил в суд налоговые декларации, квитанции об уплате взносов и договор на оказание услуг такси.

Сотрудники Соцфонда признали эти периоды частью общего страхового стажа, но отказались засчитывать их как северные, посчитав документы недостаточными.

Питкярантский городской суд частично встал на сторону истца. Судьи подтвердили право на надбавку только за короткий промежуток — с 1 июля по 1 ноября 2005 года.

"В отношении остальных периодов суд счёл доказательства недостаточными, поскольку сама по себе регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и уплата обязательных платежей не свидетельствуют напрямую о фактическом осуществлении деятельности именно в особых климатических условиях", — сообщили в пресс-службе суда.

Ответы на популярные вопросы

Почему уплата взносов ИП не гарантирует северный стаж?

Регистрация в качестве предпринимателя и перевод денег в фонд подтверждают статус самозанятого, но не доказывают, где именно человек физически оказывал услуги. Для получения надбавки нужно подтвердить фактическое присутствие и работу на конкретной территории.

Какие документы помогают доказать "северный" стаж?

Помимо налоговых документов, суды обычно запрашивают справки с места жительства, договоры с местными контрагентами или свидетельства очевидцев, которые могут подтвердить выполнение работ именно в данном регионе.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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