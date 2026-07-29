Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Популяция дальневосточного леопарда выросла в шесть раз за 20 лет
Доля поездов в деловых поездках между Москвой и Петербургом выросла до 75%
Количество автокредитов в Башкортостане упало в два раза по сравнению с октябрем
Теплосети Алматы пройдут гидравлическую проверку в период с 3 по 14 августа
Заброшенный сельхозучасток в Шиловском районе превратили в свалку мусора
Компания ФосАгро направила 40 миллионов рублей на развитие медицины в Череповце
Власти России борются с локальными перебоями в поставках топлива
Бизнесмен из Верхнекамского района оплатил незаконную заготовку древесины под угрозой торгов
Жители трех микрорайонов Астрахани останутся без горячей воды до 20 августа

Розничные цены на арбузы и дыни в России выросли до 40% к прошлому году

Россия » Поволжье » Пенза

Средняя розничная цена арбузов в России за неделю с 13 по 19 июля 2026 года зафиксировалась на уровне 66,4 рубля за килограмм, дыни — 151,5 рубля. По данным "Известий", по сравнению с тем же периодом прошлого года бахчевые подорожали на 39% и 42% соответственно. При этом по отношению к предыдущей неделе цены практически не сдвинулись с места.

Арбузное поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Арбузное поле

Динамика за полмесяца выглядит иначе: арбуз с начала июля заметно подешевел — на 17%, а дыня, наоборот, прибавила 2%. Пояснение Минсельхоза простое: на прилавках пока преобладает импортная продукция и ранний урожай российских аграриев. Основной объём нового урожая выйдет на рынок в августе, и по мере роста предложения цены, по прогнозам ведомства, скорректируются вниз. На 21 июля собрано уже более 12 тысяч тонн продовольственных бахчевых культур.

Пензенский регион — дешевле среднероссийского фона

Для жителей Поволжья показателен опыт соседней Пензенской области. Там арбузы уже продают по 48-50 рублей за килограмм — на 25-28% ниже общероссийской средней. Дыню предлагают по 118-120 рублей, что тоже дешевле федерального уровня на 20-22%. Разница объясняется логистикой: Пензенская область относится к зонам раннего ввозу и собственному сбору, поэтому продукт доходит до покупателя быстрее и без лишних накладных расходов.

Показатель Россия (средняя) Пензенская область
Арбуз, руб/кг 66,4 48-50
Дыня, руб/кг 151,5 118-120
Рост к июлю 2025 г. +39% / +42% данные не публиковались
Динамика за 2 недели -17% / +2% стабильно низкий уровень

Что ждать в августе

"Сейчас мы видим классическую сезонную ловушку: годовой рост цен на 40% формируется не на дефиците, а на структуре предложения. Импорт и ранние российские партики по определению дороже массового урожая, который пойдёт в продажу после 10-15 августа. Пензенский кейс подтверждает: как только в регионе появляется свой объёмный сбор, цена проваливается на 20-30% за неделю. Для Татарстана и Башкортостана, где бахчевое земледелие развито мощно, аналогичная динамика ожидается к третьей декаде августа. Главный риск сейчас — не цена, а качество: ранние сорта часто не набирают сахара. Покупателям рациональнее подождать массовый ввоз", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Мировая кооперация
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Никакой возни с банками и рассолом: пикантные помидоры с чесноком готовы за два часа
Последние материалы
Средний чек на ремонт китайских авто составил 9787 рублей в первой половине 2026 года
В Астрахани, Черноярском и Приволжском районах 30 июля отключат электричество
Подготовка Пензы к зиме: гидравлические испытания прошли в 70% жилых домов
В Нижегородской области увеличили лимиты добычи лося, кабана и медведя
В Татарстане выпустили 25 соколят в рамках программы реинтродукции балобанов
Банк России подготовил проект указания по залогу криптовалюты в маржинальных сделках
Дивеево примет V Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей
США запретили ввоз человекоподобных и четырехногих роботов из-за угроз безопасности
Инженеры назвали основные признаки критического износа тормозных колодок
У комика-иноагента и его жены родилась дочь в США: что известно о первенце Поперечного*
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.