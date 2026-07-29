Розничные цены на арбузы и дыни в России выросли до 40% к прошлому году

Средняя розничная цена арбузов в России за неделю с 13 по 19 июля 2026 года зафиксировалась на уровне 66,4 рубля за килограмм, дыни — 151,5 рубля. По данным "Известий", по сравнению с тем же периодом прошлого года бахчевые подорожали на 39% и 42% соответственно. При этом по отношению к предыдущей неделе цены практически не сдвинулись с места.
Динамика за полмесяца выглядит иначе: арбуз с начала июля заметно подешевел — на 17%, а дыня, наоборот, прибавила 2%. Пояснение Минсельхоза простое: на прилавках пока преобладает импортная продукция и ранний урожай российских аграриев. Основной объём нового урожая выйдет на рынок в августе, и по мере роста предложения цены, по прогнозам ведомства, скорректируются вниз. На 21 июля собрано уже более 12 тысяч тонн продовольственных бахчевых культур.
Для жителей Поволжья показателен опыт соседней Пензенской области. Там арбузы уже продают по 48-50 рублей за килограмм — на 25-28% ниже общероссийской средней. Дыню предлагают по 118-120 рублей, что тоже дешевле федерального уровня на 20-22%. Разница объясняется логистикой: Пензенская область относится к зонам раннего ввозу и собственному сбору, поэтому продукт доходит до покупателя быстрее и без лишних накладных расходов.
|Показатель
|Россия (средняя)
|Пензенская область
|Арбуз, руб/кг
|66,4
|48-50
|Дыня, руб/кг
|151,5
|118-120
|Рост к июлю 2025 г.
|+39% / +42%
|данные не публиковались
|Динамика за 2 недели
|-17% / +2%
|стабильно низкий уровень
"Сейчас мы видим классическую сезонную ловушку: годовой рост цен на 40% формируется не на дефиците, а на структуре предложения. Импорт и ранние российские партики по определению дороже массового урожая, который пойдёт в продажу после 10-15 августа. Пензенский кейс подтверждает: как только в регионе появляется свой объёмный сбор, цена проваливается на 20-30% за неделю. Для Татарстана и Башкортостана, где бахчевое земледелие развито мощно, аналогичная динамика ожидается к третьей декаде августа. Главный риск сейчас — не цена, а качество: ранние сорта часто не набирают сахара. Покупателям рациональнее подождать массовый ввоз", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.
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