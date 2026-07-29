Розничные цены на арбузы и дыни в России выросли до 40% к прошлому году

Средняя розничная цена арбузов в России за неделю с 13 по 19 июля 2026 года зафиксировалась на уровне 66,4 рубля за килограмм, дыни — 151,5 рубля. По данным "Известий", по сравнению с тем же периодом прошлого года бахчевые подорожали на 39% и 42% соответственно. При этом по отношению к предыдущей неделе цены практически не сдвинулись с места.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Арбузное поле

Динамика за полмесяца выглядит иначе: арбуз с начала июля заметно подешевел — на 17%, а дыня, наоборот, прибавила 2%. Пояснение Минсельхоза простое: на прилавках пока преобладает импортная продукция и ранний урожай российских аграриев. Основной объём нового урожая выйдет на рынок в августе, и по мере роста предложения цены, по прогнозам ведомства, скорректируются вниз. На 21 июля собрано уже более 12 тысяч тонн продовольственных бахчевых культур.

Пензенский регион — дешевле среднероссийского фона

Для жителей Поволжья показателен опыт соседней Пензенской области. Там арбузы уже продают по 48-50 рублей за килограмм — на 25-28% ниже общероссийской средней. Дыню предлагают по 118-120 рублей, что тоже дешевле федерального уровня на 20-22%. Разница объясняется логистикой: Пензенская область относится к зонам раннего ввозу и собственному сбору, поэтому продукт доходит до покупателя быстрее и без лишних накладных расходов.

Показатель Россия (средняя) Пензенская область Арбуз, руб/кг 66,4 48-50 Дыня, руб/кг 151,5 118-120 Рост к июлю 2025 г. +39% / +42% данные не публиковались Динамика за 2 недели -17% / +2% стабильно низкий уровень

Что ждать в августе

"Сейчас мы видим классическую сезонную ловушку: годовой рост цен на 40% формируется не на дефиците, а на структуре предложения. Импорт и ранние российские партики по определению дороже массового урожая, который пойдёт в продажу после 10-15 августа. Пензенский кейс подтверждает: как только в регионе появляется свой объёмный сбор, цена проваливается на 20-30% за неделю. Для Татарстана и Башкортостана, где бахчевое земледелие развито мощно, аналогичная динамика ожидается к третьей декаде августа. Главный риск сейчас — не цена, а качество: ранние сорта часто не набирают сахара. Покупателям рациональнее подождать массовый ввоз", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов