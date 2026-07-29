Роспотребнадзор помог жителям Пензы вернуть 3,5 млн рублей через суд

В втором квартале 2026 года Роспотребнадзор по Пензенской области подал в суд 13 исков за потребителей, которые не смогли защитить свои права самостоятельно. Семь дел касались продавцов товаров, шесть — исполнителей услуг. На данный момент рассмотрены 11 процессов: по всем суды встали на сторону истцов. В сумме потребителям присудили 3,5 млн рублей, из них 15 тыс. рублей — компенсация морального вреда.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молоток

Типичная история, вошедшая в эту статистику — отмененный концерт в Пензе. 28 декабря 2023 года житель города купил билеты за 8640 рублей, оплатив наличными. Мероприятие планировали на 25 марта 2024 года, затем перенесли на 15 ноября, а 14 ноября объявили об отмене — информация появилась на официальном сайте концертного зала.

После отмены покупатель 1 мая 2025 года потребовал вернуть деньги и направил организатору заказное письмо с уведомлением. Письмо не забрали, по истечении срока хранения оно вернулось отправителю. Мирно вопрос решить не удалось, и потребитель обратился в Роспотребнадзор за помощью с подготовкой иска и представительством в суде.

Мировой судья судебного участка № 1 Первомайского района Пензы полностью удовлетворил требования. С организатора взыскали:

8640 рублей — стоимость билета;

8640 рублей — неустойку;

1000 рублей — компенсацию морального вреда;

9140 рублей — штраф в пользу потребителя.

Итого организатор заплатит 27 420 рублей вместо изначальных 8640.

Дело демонстрирует, как работает механизм судебной защиты при поддержке ведомства: потребитель не платит госпошлину, ему помогают оформить иск и вести дело. По итогам 11 рассмотренных процессов среднее взыскание на одно дело превысило 300 тысяч рублей — в том числе за счет неустоек и штрафов, которые закон налагает на недобросовестных продавцов и исполнителей.

Экспертная проверка: эксперт по защите прав потребителей эксперт по защите прав потребителей Евгений Блех