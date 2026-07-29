Дорожные работы в Екатеринбурге изменят схемы движения пяти маршрутов транспорта

В Екатеринбурге с 1 августа меняют схемы движения четырех трамвайных и одного троллейбусного маршрутов. Причиной стали дорожные работы, которые продлятся до конца осени.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дом Севастьянов

Изменения затронут транспорт, курсирующий по центру города и основным промышленным артериям. По данным Ассоциации пассажиров, корректировки коснулись маршрутов трамваев №12, 16, 20, 23 и троллейбуса №28.

Маршрут Новый путь / Изменения Трамвай 12 ст. "Комсомольская" → ул. Ленина → ул. Малышева → ул. Северная Трамвай 16 ул. Пушкинская → ул. Кирова → ул. Баррикадная Трамвай 20 Движение по ул. Ленина сохраняется, изменены остановки Трамвай 23 ул. Малышева → ул. Северная → ул. Пушкинская Троллейбус 28 ст. "Комсомольская" → ул. Ленина → ул. Малышева → ул. Северная

Перестройка транспортных потоков носит временный характер. Как только дорожные службы завершат ремонт, транспорт вернется на привычные линии.