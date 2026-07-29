Дорожные работы в Екатеринбурге изменят схемы движения пяти маршрутов транспорта

В Екатеринбурге с 1 августа меняют схемы движения четырех трамвайных и одного троллейбусного маршрутов. Причиной стали дорожные работы, которые продлятся до конца осени.
Изменения затронут транспорт, курсирующий по центру города и основным промышленным артериям. По данным Ассоциации пассажиров, корректировки коснулись маршрутов трамваев №12, 16, 20, 23 и троллейбуса №28.
|Маршрут
|Новый путь / Изменения
|Трамвай 12
|ст. "Комсомольская" → ул. Ленина → ул. Малышева → ул. Северная
|Трамвай 16
|ул. Пушкинская → ул. Кирова → ул. Баррикадная
|Трамвай 20
|Движение по ул. Ленина сохраняется, изменены остановки
|Трамвай 23
|ул. Малышева → ул. Северная → ул. Пушкинская
|Троллейбус 28
|ст. "Комсомольская" → ул. Ленина → ул. Малышева → ул. Северная
Перестройка транспортных потоков носит временный характер. Как только дорожные службы завершат ремонт, транспорт вернется на привычные линии.
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