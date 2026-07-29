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В Липецкой области определили размер выплат по больничным для самозанятых

Россия » Центр » Липецк

В августе 273 самозанятых жителей Липецкой области смогут впервые получить выплаты по больничному листу. Это станет возможным благодаря пилотному проекту добровольного страхования, который работает в регионе с начала года.

Врач за компьютером в клинике
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач за компьютером в клинике

Право на пособие появляется спустя шесть месяцев непрерывных платежей. Для первой группы участников этот срок истекает именно сейчас. Чтобы попасть в программу, люди подавали заявления в январе и с февраля начали перечислять взносы.

Вариант страховой суммы Выплата через 6 месяцев (70%) Выплата через год (100%)
35 000 рублей 24 500 рублей 35 000 рублей
50 000 рублей 35 000 рублей 50 000 рублей

Большинство участников выбрали максимальный порог в 50 тысяч рублей. Пособие полагается при болезни, травме или если человеку нужно ухаживать за заболевшим родственником. Процесс автоматизирован: система сама пришлет уведомление о праве на выплату, а деньги назначат сразу после закрытия листа нетрудоспособности.

Присоединиться к проекту может любой житель области с налоговым режимом профессионального дохода. Подать заявление можно через приложение "Мой налог", портал Госуслуг или в отделении Социального фонда России (СФР) по Липецкой области.

Программа покрывает только временную нетрудоспособность. Выплаты по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет в этот проект не входят.

Ответы на популярные вопросы

Кто может участвовать в страховании?

Любой житель Липецкой области, который зарегистрирован как самозанятый.

Как подать заявление?

Дистанционно через Госуслуги или приложение "Мой налог", либо лично в клиентской службе СФР по региону.

Какие выплаты не предусмотрены программой?

Декретные пособия и выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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