В Липецкой области определили размер выплат по больничным для самозанятых

В августе 273 самозанятых жителей Липецкой области смогут впервые получить выплаты по больничному листу. Это станет возможным благодаря пилотному проекту добровольного страхования, который работает в регионе с начала года.
Право на пособие появляется спустя шесть месяцев непрерывных платежей. Для первой группы участников этот срок истекает именно сейчас. Чтобы попасть в программу, люди подавали заявления в январе и с февраля начали перечислять взносы.
|Вариант страховой суммы
|Выплата через 6 месяцев (70%)
|Выплата через год (100%)
|35 000 рублей
|24 500 рублей
|35 000 рублей
|50 000 рублей
|35 000 рублей
|50 000 рублей
Большинство участников выбрали максимальный порог в 50 тысяч рублей. Пособие полагается при болезни, травме или если человеку нужно ухаживать за заболевшим родственником. Процесс автоматизирован: система сама пришлет уведомление о праве на выплату, а деньги назначат сразу после закрытия листа нетрудоспособности.
Присоединиться к проекту может любой житель области с налоговым режимом профессионального дохода. Подать заявление можно через приложение "Мой налог", портал Госуслуг или в отделении Социального фонда России (СФР) по Липецкой области.
Программа покрывает только временную нетрудоспособность. Выплаты по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет в этот проект не входят.
Любой житель Липецкой области, который зарегистрирован как самозанятый.
Дистанционно через Госуслуги или приложение "Мой налог", либо лично в клиентской службе СФР по региону.
Декретные пособия и выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет.
Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.